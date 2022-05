始源记得当选了,要帮哥哥们多多举办相亲XDD

《我家的熊孩子》 自金俊昊上任班长以来,就有不少人蠢蠢欲动想篡位, EP.293众人直接讨论要弹劾,最新EP.294预告,成员们已开始分派系、各自拥护人选。

卓在勋、林元熙与李常敏拥护了年轻、帅气,有资本又有人脉的崔始源。讲到人脉,卓在勋问:「你跟成龙很熟吧?」崔始源就直接拿起电话打过去了!



「Hi, my brother. How are you?」成龙接起电话,始源马上用中文回应:「大哥。」两个人就开始用英文和中文交错聊天,看得其他人相当惊讶,也更坚信要支持崔始源当下任班长。



不过事情好像没那么容易,因为熊孩子分了派系,预告中能看见有两组人马开会,而李常敏却两场都参加了?李常敏参加的另一场会议有他和金希澈、吴珉锡,不晓得那边决议拉下金俊昊之外,是否也要推举人选?



▼预告片



