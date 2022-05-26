《刘QUIZ》太阳婚礼上她和曹世镐捏脸合影有内幕～CL：我喝醉了，第一次见他就失礼！连GD都惊呆了XD

2NE1 CL和艺人曹世镐之间的独特缘分被公开了。

综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》公开了新预告，潮流女团2NE1成员CL前来做客，公开了一段和主持人曹世镐的趣事。 一见到曹世镐，CL就表示很想向他道歉，曹世镐这才提起BIGBANG成员太阳婚礼上的故事。

CL说道：「那是我第一次参加朋友的婚礼，连要穿什么衣服都不懂，大家说穿得文静雅致一些就行了，於是穿了黑色的西装，但又想要看起来华丽一点，才穿了那件绿色的环保皮草大衣，脱掉就显得很庄重啊。 哪知道走进教会的时候，脚被大衣绊了一下，跌倒了，被大家扶著走进去，都没法好好观礼，可是我又要唱祝歌，大家看到我都问有没有关系、为什么要穿皮草来，为了缓解紧张，空腹喝了很多香槟。 曹世镐和Sandara姐很熟，我就想去打声招呼，哪知喝了2杯香槟就有点醉了，一见到他竟然去掐他脸，我太不像话了.....」言语中透露尴尬和歉意。



听到这里，曹世镐接著补充道：「GD看到之后还问我和CL是不是认识，我告诉他今天是第一次见面，他就说了一句'CL，你要干嘛'，大家拍照的时候她也一直掐我的脸。」



太阳和闵孝琳於2018年2月结婚，邀请了圈内不少艺人好友出席，作为公司的前后辈，CL是宾客之一。 那天她穿了一件超级夸张的长款皮草大衣登场，震惊了所有人，一度登上热搜，没想到婚宴期间还有这样一段趣事，和曹世镐第一次见面竟然摸对方的脸，难道是CL觉得他肉肉的脸蛋手感会很好吗？ 哈哈哈哈！



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