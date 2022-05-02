【分集剧情】《我们的蓝调时光》浩息和印权的矛盾源头终於揭晓！父爱情深推动开播以来最高收视（ep.8）

昨天这集收视率是《我们的蓝调时光》开播以来最高纪录9.6%，首都圈最高收视率破十达到11.4%，占据同档期无线台和综合编成频道所有节目的第一位！

tvN电视剧《我们的蓝调时光》以济州岛为背景，为处於人生各个阶段、面对不同问题的生活送上温暖的应援。 第7和8集接连讲述了浩息和印权的故事，两人从至交好友到势不两立的原因也终於公开。



以下包含第8集关键剧情！



浩息的心结

浩息和印权大打出手双双被送进警局，终於坐下来好好谈谈。 印权不明白浩息为何恨自己，明明自己帮他打架、借他钱又劝他戒赌、各方面都很照顾，却落得被记恨的下场。 浩息告诉他原因就在老婆落跑的那一晚：印权希望借浩息的女儿刺激他、让他悔改，而浩息当时走投无路、把印权视为最后的依靠，因此感到深深的羞辱和背叛。



印权的孤独

印权年轻混黑道时无意间害母亲被车撞死，妻子受够了这种生活选择离开，就连学生时代的至交好友、曾约定娃娃亲的浩息也不知为何与自己反目。 为了好好养大唯一的儿子，印权金盆洗手，全年无休地卖血肠赚钱。 他自认愧对母亲和老婆，却万万没想到连儿子也觉得自己丢脸。



英珠的恳求

英珠说服了学校让她继续上学，只有父亲坚持不肯认输。 英珠很抱歉自己的决定让父亲孤单一人，而她虽然有阿显和宝宝的陪伴但失去了父亲，也一样非常孤单。



阿显的心软

阿显妈妈当年想带阿显一起离开，但他觉得父亲可怜而选择留下。 发现父亲拉著英珠要去拿掉小孩时，阿显第一次狠狠反抗了父亲，说一直都为他感到丢脸、不要再做他的儿子。 得知父亲患病后阿显又忍不住回去帮忙，才明白自己在父亲心里有多重要，和父亲抱头痛哭。



下集继续讲述东昔和宣亚的故事。 宣亚以为只要自己堕落就能不断获得丈夫的照顾，虽然不相信东昔只爱过她一个人，但一起出游还是很开心。 宣亚让东昔不要管她，东昔：「然后放任你去死吗？ 」宣亚生气地说：「对！」



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