《社内相亲》根本没有「第8集定律」，为什么节奏那么快？编剧：因为平时看剧我都开2倍速啊

前段时间大家都有追过《社内相亲》吧？？

《社内相亲》由安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅携手主演，该剧凭藉高甜剧情成为大众热追的爆款神剧，虽然题材老套且很多老梗贯穿整部剧，但在演员们的激情演绎之下，加上导演的有趣执导，使得整部剧都颇有喜感，看得观众们直呼「好久没看过这种又土又甜的韩剧了。 」



老韩剧迷们一定都知道韩剧圈有一个铁律，就是「8集定律」，也就是大部份韩剧中男女主角要到第八集才会有吻戏，而《社内相亲》就不一样了，安孝燮和金世正两人在第二集就上演了Kiss桥段，虽然是「意外之吻」，但是观众们表示看得很开心。 作为副CP的金旻奎和薛仁雅更是弯道超车，在第7集就上演了热辣香艳的床戏，两对CP全都打破了第8集定律，让观众们大赞「剧情发展超快」。



虽然剧情展开迅速的原因之一是该戏总共只有12集，但还有一个原因则在编剧身上。 韩雪熙编剧在采访中表示：「收视率火爆到出乎我的意外，我也参考了很多网友留言，想要找出这部戏深受观众喜欢的原因，有趣的故事，还原漫画的场景都是理由吧。 还有一点是剧情展开的速度很快，这是因为我平时在OTT平台上刷剧都开两倍速。 当然最大的功臣是演员们的默契配合。 」

哈哈哈，看来韩雪熙很懂观众们看剧时的心情嘛，知道大家反感拖沓、累赘的剧情，所幸就把《社内相亲》的剧情展开写得如同开了2倍速一样，只是编剧没有想到对我们观众来说，12集根本不够看！

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