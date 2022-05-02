又是全员反派吗？金顺玉新作《七人的逃脱》除了严基俊&黄正音，还有尹钟焄&申恩庆

金顺玉大神又推新作了，誓将狗血剧进行到底！

去年《The Penthouse》系列掀起了收视热潮，顺玉大神将身世梗、双胞胎梗、死而复生梗玩得出神入化，看得观众们一边吐槽「太狗血」一边又欲罢不能，收视率不断刷新纪录，造就了全民追剧热潮。 上部剧才刚刚杀青半年多，金顺玉就说要开拍新作《七人的逃脱》了，联手的还是《The Penthouse》的朱东民导演，加上早前的《皇后的品格》，这是两位大神第三次合作了。



上个礼拜就爆出《七人的逃脱》男女主角由严基俊和黄正音担任，《The Penthouse》戏里中严基俊将大反派「朱丹泰」刻画得淋漓尽致，每次看到他登场，观众们就觉得他下一秒就要踹桌子打人了，新剧里他将演绎怎样的角色很让人期待。 而黄正音前不久刚刚复婚+生下二胎宝宝，这么快就回归小萤幕也叫人好奇她的新角色。



除了男女主角之外，日前《七人的逃脱》剧组再传主演阵容好消息，在《The Penthouse》系列中以「病娇美」魅力圈粉的「河博士」尹钟焄和宠女狂人「姜玛丽」申恩庆也将倾力加盟，「The Penthouse」阵容已经集结了3位重要人物，金素妍、柳真、奉太奎、李智雅等人真的不会来客串吗？？ 观众们是否能够期待一下？ ！



《七人的逃脱》是以7位主人公为中心展开的故事，目前具体的故事情节还在保密阶段，但从已经确定的主演阵容来看，民众们感叹一句「感觉会是一场大乱斗」。

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