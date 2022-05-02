结局再度惹议！《婚词离曲3》最终回收视依旧冲破10％！《婚词离曲3》未有制作第四季计画却又留伏笔

从第一季到第三季总是话题不断的《婚词离曲》系列，历经换角与更换导演等等，剧情也超狗血展开，第二季结尾留有「CP大乱配」令人傻眼的结局外，第三季日前播出最终回却又令观众惊呼「这是什么意思？」

5月1日在TV Chosun刚播毕的《婚词离曲3》再度上演令观众不解的结局。第三季历经了三位主演包含成勋、李泰坤以及金甫娟均辞演而必须换角外，第二季留下的结局也令观众们傻眼。加上第三季才一开播，饰演成勋小三的李敏英，在生产过程中却直接羊水栓塞而离世，让观众们相当惊讶。加上含冤而死的老院长鬼魂出现，直到第三季最后还有宋元鬼魂与阴间使者登场，再度送上了令观众们意想不到的荒诞结局。



剧中的女主角朴柱美以及全秀景最终都嫁进誓家成了妯娌，甚至两人还双双怀孕即将迎来新生命。一开始与成勋搭配并有严重公主病的李歌领，原本虽已经离婚并想找寻新对象，但最后仍接受老公与小三生的孩子并复合。教授与外遇小三虽爱得甜蜜但也历经分手结局，但最后又被凑在一起。朴柱美前夫最渣老公，虽想念前妻但也只能跟小三继续下去，最后终於知道了继母东美对父亲见死不救的事实。



在第二集结尾呈现大乱配，让观众们期待第三季可能有意想不到的反转。但除了誓东马与莎菲英（朴柱美饰）这组CP为真，其他誓返与宋元、潘思贤与雅美这两组其实并没有在第三季发展恋情在一起。不过第三季的结局也同样令人感到错愕。



宋元的鬼魂依依不舍，却发现阴间使者出现在一切都很幸福的誓家，表示有人即将被带走。相当幸福的莎菲英，挺著大肚子在理发院遇到前夫渣男，心情复杂但不后悔，而老公誓东马在帮她挑礼物时竟然遭重物砸头，鲜血直流倒地。宋元在誓返车上还说著「我希望被带走的人是你，才能陪我聊天」，接著誓返会发生交通事故吗？李歌领以为有脑部病变但只是精神官能症，出院回家后却看见家中有小孩鬼魂，孩子甚至告诉奶奶「怎么办，老头子要被抢走了…」接著画面还出现再度第二季的夸张结局，让观众们直呼「我到底看了什么」！



不过《婚词离曲》制作组方面目前尚未有制作第四季的计画，很多观众也觉得又再度被欺骗而上网留言表达对制作方的不满。但不可否认的是《婚词离曲3》仍旧带来了惊人收视率，最终回甚至以双位数坐收。

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