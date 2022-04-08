宋智孝别睡了！《流星》客串名单超长，还有「记忆法CP」金东旭&文佳煐、朴正民、李尚禹、金瑟琪、蔡钟协等

想不到《那男人的记忆法》金东旭&文佳煐竟然又有售后，《来魔女食堂吧》宋智孝&蔡钟协也分别出现啦！

以艺人背后的经纪人之血泪故事为主题的tvN新剧《流星》，今（8）日释出了一支全新预告曝光长长客串名单。

首先，朴正民疑似饰演吴寒星（李圣经 饰）的相亲对象，预告就以他的一句话「人们不是说世界上最白费力气的事就是担心艺人吗？」做为开端，吴寒星些许尴尬的同意了他的说法：「艺人可以视为不同种族嘛，像外星人一样。」



就是这句「外星人」承接了以下百百种艺人面貌……状态总是不太好的宋智孝，优雅却吹毛求疵的李尚禹、表面可爱私下不良的金瑟琪、入戏太深很忧郁的李基宇、用笑容收买记者的蔡钟协、严肃摆架子的徐宜淑，甚至还有大明星吕河珍（文佳煐 饰）和主播李政勋（金东旭 饰）在谈表面恋爱哩，不过看来是要假戏真做了。



然而，以上这些艺人恐怕都有没有孔泰成（金永大 饰）难搞，吴寒星还要特别对付他。不过孔泰成和她渐渐有了感情，还会想出手保护她，预告尾声吴寒星抛了一句：「虽然晚了，但是谢谢。」



除了上述客串演员，还有姜基栋饰演李基宇的经纪人，吴义植饰演和赵喜悦（朴素珍 饰）同为狗仔的记者，得仔细看才找得到人影。



▼预告片：趣味横生的演艺圈！最前线激烈的保住饭碗生活大公开！



《流星》导演李秀贤曾执导《那男人的记忆法》以及《来魔女食堂吧》，由於和合作过的缘分，观众才得以看见《那男人的记忆法》男女主角金东旭与文佳煐以剧中角色合体，饰演文佳煐妹妹兼经纪人「吕河京」的金瑟琪也出现了呢！还有《来魔女食堂吧》宋智孝、蔡钟协、姜基栋与河道权另类的集合。



另外根据先前的报导，崔智宇（崔智友）也会特别演出一位明星呢，就不知道是否得等到正式开播才会露脸了。



《流星》将在本月22日起作为tvN金土剧播出，每周五六下午10点40分首播。官方透露了编剧崔延秀可是实际在经纪公司长期工作过，预告了《流星》将会是如真人秀般的浪漫喜剧！



▼他版预告



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻