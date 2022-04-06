《Big Mouth》曝路透照！李钟硕&润娥结婚，CP感超强

李钟硕和润娥搭档的新戏《Big Mouth》（《贱口律师》、《黑话律师》）正在热火朝天地拍摄中。

《Big Mouth》已经确定将在Disney+平台播出，该剧由《德鲁娜酒店》、《Start-Up》导演吴忠焕执导，是一部社会题材的悬疑黑暗剧。 这部剧也是李钟硕退伍后接拍的第一部作品，和韩流女神润娥首次合作就饰演夫妻，高颜值CP+新颖题材，因此还未开播就拥了超高讨论度。

日前，韩网上又爆出最新路透照，李钟硕和润娥这两位主角全都亮相。 居然被拍到两人结婚的样子，穿婚纱的润娥与穿西服的李钟硕，虽然离得很远，画质极渣，但依旧挡不住两人的光环，这对CP的适配度超高。



李钟硕的扮相很符合律师身份，休闲西装Look显得十分精神，一副社会正直好青年的端正形象。



路人镜头下的润娥也美得不像话，针织衫+牛仔裤，打造平凡人妻角色。



《Big Mouth》讲述了三流律师朴昌浩（李钟硕 饰）总是被人们笑说Big Mouth（大嘴巴），有次他偶然负责一件杀人案，知道案情的真相后，身边却怪事频发，最后被冠上 「主宰黑暗世界支配者的天才骗子Big Mouse（大老鼠）」 的名义，含冤入狱。 为了在牢里存活下来，朴昌浩不得不去成为真正的Big Mouse。 而他的老婆高美好（润娥 饰）随著老公锒铛入狱而人生轨迹发生了巨大的变化，为了帮老公洗脱罪名而四处奔波。 据悉，润娥会有突破性的演出，将诠释爱飙脏话的角色，令人非常期待她的表演。 该剧预计在年内播出。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻