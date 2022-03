【K社韩文小百科】难独立的20、30代韩国未婚年轻人！超4成人靠父母缴房租

东亚文化圈中特有的「亲子关系」让很多年轻人哪怕是独立之后也无法做到100%的自力更生,韩国也是如此。

2月23日,韩国国土研究院公开了「2030未婚青年住房条件与住房认知」的报告,该报告以20-39岁未婚男女共3009人为调查对象,结果显示「离开父母独立生活的年轻人中有4成在租房时需要父母给予资金支持,而在他们购房时父母则负担了全部房款的45%」。 所谓「独立」也只是不和父母同住,经济上还需要依赖他们。



3000多名未婚青年中有三分之二的人与父母共同居住,其中36.9%已工作,33.4%为学生。 与此同时,离开父母家独自居住的青年人中有59.6%的人都有固定工作,且74.7%的人住在除楼房之外的地方,其中超4成青年因无法承担全税房(缴纳高额保证金,无需每月交房租),而选择住在价格相对低廉的月租房里。 但不管是全税还是月租,年轻人们也没能真正做到独立,因为其中有42.1%的人在租房时得到了父母的经济支援。

父母为他们提供的经济支援类型也多样化,60.5%为帮付租赁保证金、19.2%是承担前几个月的房租,还有16.2%是儿女购房时提供资金。



难就业与高房价,让不少韩国人在成年以后无法做到不依赖父母,实现经济和精神独立,这也使得近年来韩国内袋鼠族、尼特族(Not currently engaged in Employment, Education or Training,一些不升学、不就业、 不进修或参加就业辅导,终日无所事事的族群)越来越多。 对不少韩国成年人来说,或许这是无奈之举。 而父母们,也只能在艰难的处境中继续张开翅膀拥抱、保护自家的孩子。

