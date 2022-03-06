《Crazy Love》「高冷CP」情侣画报公开！郑秀晶「霸气勾肩」金材昱，这个数学老师太性感了吧！

新剧《Crazy Love》（疯狂爱上你）将在7日首播，主演金材昱、郑秀晶（Krystal）近日为杂志《Cosmopolitan》拍摄一组情侣画报。
公开的画报中，两人展现高冷美男、高冷美女的魅力，与电视剧甜蜜又杀气腾腾的氛围超不同。
采访中，金材昱表示：「读剧本时，首先感觉非常重要，不仅要符合作品本身的质量，还要符合个人情况。因为疫情的长期化，所以我有点经历了『Corona Blue』，在想拍一部什么都不用想、可以笑的作品的瞬间，我收到《Crazy Love》的剧本。」郑秀晶在《警察课程》之后，对於下一部作品的决定表示：「本来不是这样连续进行的类型，但不想错过机会。浪漫喜剧还是第一次，我认为是时候做这种事情了。」
对於电视剧的看点，金材昱表示：「可以说是接近於闹剧，想起电影《新婚告急》，这是新婚旅行时疯狂争吵的情侣故事。」郑秀晶也说：「电视剧题材『是不是喜剧』的提问真的很多。」
对彼此印象最深的形象是什么？金材昱：「虽然不能剧透，但最近在拍摄『李信雅』对『卢高镇』说对不起的场面，郑秀贞不翼而飞，就像『李信雅』一样可爱。」郑秀晶则说：「
『卢高镇』是一个有强迫症的天才，经常让当秘书的『李信雅』以5.5cm的间隔打洞，有一次间隔弄错了被骂的场面，他一边说、一边用手指标示出来。」
而《Crazy Love》讲述接到杀人预告的高傲补教老师「卢高镇」和被宣判绝症的女秘书「李信雅」之间甜蜜又杀气腾腾的浪漫爱情剧。将在3月7日晚上首播，可以於 Disney+ 收看！
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