【K社韓文小百科】難獨立的20、30代韓國未婚年輕人！超4成人靠父母繳房租

東亞文化圈中特有的「親子關係」讓很多年輕人哪怕是獨立之後也無法做到100%的自力更生,韓國也是如此。

2月23日,韓國國土研究院公開了「2030未婚青年住房條件與住房認知」的報告,該報告以20-39歲未婚男女共3009人為調查對象,結果顯示「離開父母獨立生活的年輕人中有4成在租房時需要父母給予資金支持,而在他們購房時父母則負擔了全部房款的45%」。 所謂「獨立」也只是不和父母同住,經濟上還需要依賴他們。



3000多名未婚青年中有三分之二的人與父母共同居住,其中36.9%已工作,33.4%為學生。 與此同時,離開父母家獨自居住的青年人中有59.6%的人都有固定工作,且74.7%的人住在除樓房之外的地方,其中超4成青年因無法承擔全稅房(繳納高額保證金,無需每月交房租),而選擇住在價格相對低廉的月租房裡。 但不管是全稅還是月租,年輕人們也沒能真正做到獨立,因為其中有42.1%的人在租房時得到了父母的經濟支援。

父母為他們提供的經濟支援類型也多樣化,60.5%為幫付租賃保證金、19.2%是承擔前幾個月的房租,還有16.2%是兒女購房時提供資金。



難就業與高房價,讓不少韓國人在成年以後無法做到不依賴父母,實現經濟和精神獨立,這也使得近年來韓國內袋鼠族、尼特族(Not currently engaged in Employment, Education or Training,一些不升學、不就業、 不進修或參加就業輔導,終日無所事事的族群)越來越多。 對不少韓國成年人來說,或許這是無奈之舉。 而父母們,也只能在艱難的處境中繼續張開翅膀擁抱、保護自家的孩子。

