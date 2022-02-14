EXO第三人！队长Suho正式退伍，写了手写信给粉丝：「正在为EXO-L准备礼物，现在经常见面吧」

EXO队长Suho在今日（14日）正式退伍，他通过IG公开手写信，表达了对粉丝们的爱和思念。

「大家好，我是 EXO 队长 Suho 金俊勉。我终於在2022年2月14日退伍，首先想对最想念的 EXO-L 传达这些话，在服役期间，虽然不得不与大家分开一段时间，但托各位的福，这段时间是更加想念 EXO-L 有意义的日子。在1年9个月的时间里，真的非常想念各位和成员们，也有过在梦里举行演唱会的经历。哈哈...看起来是想赶快度过这段时间，和大家在舞台上见面。



尽管如此，正因为有了这些时间，就像我所说的『连等待都是幸福的，那就是爱了』一样，我也会想是不是等待的时间，让我们的心意变得更深了。但是我们再也不会分开，只要能抱住的话，就不会再放手了，我现在这瞬间正在为我们 EXO-L 准备礼物，希望这份礼物能让大家感受到等待我的意义。因为有一段时间没见面了，所以现在经常见面吧！我们约定啦！！We are one EXO 相爱吧！」



Suho 在2012年以组合 EXO 出道，发行《Growl》、《Overdose》、《CALL ME BABY》等热门歌曲，守住最顶级的人气组合的位置。2020年5月14日进入陆军训练所接受基础军事训练后，作爲社会服务要员代替服役。成爲继Xuimin、D.O.之后，第三个结束服兵役的 EXO 成员。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻