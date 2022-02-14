EXO第三人！隊長Suho正式退伍，寫了手寫信給粉絲：「正在為EXO-L準備禮物，現在經常見面吧」

EXO隊長Suho在今日（14日）正式退伍，他通過IG公開手寫信，表達了對粉絲們的愛和思念。

「大家好，我是 EXO 隊長 Suho 金俊勉。我終於在2022年2月14日退伍，首先想對最想念的 EXO-L 傳達這些話，在服役期間，雖然不得不與大家分開一段時間，但托各位的福，這段時間是更加想念 EXO-L 有意義的日子。在1年9個月的時間裡，真的非常想念各位和成員們，也有過在夢裡舉行演唱會的經歷。哈哈...看起來是想趕快度過這段時間，和大家在舞台上見面。



儘管如此，正因為有了這些時間，就像我所說的『連等待都是幸福的，那就是愛了』一樣，我也會想是不是等待的時間，讓我們的心意變得更深了。但是我們再也不會分開，只要能抱住的話，就不會再放手了，我現在這瞬間正在為我們 EXO-L 準備禮物，希望這份禮物能讓大家感受到等待我的意義。因為有一段時間沒見面了，所以現在經常見面吧！我們約定啦！！We are one EXO 相愛吧！」



Suho 在2012年以組合 EXO 出道，發行《Growl》、《Overdose》、《CALL ME BABY》等熱門歌曲，守住最頂級的人氣組合的位置。2020年5月14日進入陸軍訓練所接受基礎軍事訓練後，作爲社會服務要員代替服役。成爲繼Xuimin、D.O.之後，第三個結束服兵役的 EXO 成員。



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