《解禁男女》李浚荣「可爱大狗狗」形象引发讨论！以U-KISS成员出道，曾出演过《付岩洞》、《D.P》等剧

由徐玄、李浚荣主演电影《解禁男女》日前在Netflix上线，改编自同名网路漫画。

剧情讲述男主角郑智厚（李浚荣 饰）有特殊癖好，他把自己订购的SM包裹寄到公司去，被名字很相像的女主角郑智宥（徐玄 饰）签收，她也因此发现郑智厚的特殊癖好，两人展开刺激又浪漫的主仆罗曼史。



李浚荣饰演有著特殊癖好的「郑智厚」，还化身成「小奶狗」被被徐玄调教，可爱「狗狗美」形象在网路上引发热议。



1997年出身的李浚荣，在2014年加入以艺名 Jun 加入男团U-KISS，在2017年出演选秀节目《The Unit》，并以第一名的成绩加入限定男子组合UNB，担任主唱。



除了偶像、歌手活动外，2017年在《付岩洞复仇者们》饰演复仇者俱乐部的高中生军师「李秀谦」，以演员身份出道。之后也出演不少作品，像是《D.P：逃兵追缉令》饰演釜山逃兵「郑玄敏」，还与丁海寅和具教焕有著打斗戏、《Imitation》饰演席卷各大榜单的超人气男团「SHAX」核心成员「权利」、《成为你的夜晚》饰演「LUNA」队长兼主唱、制作人「尹泰仁」。



这些角色与《解禁男女》中的小奶狗有著很大的不同，网友们也纷纷表示：「演技太棒了，期待下一部作品」、「晕？秀谦学生？」、「秀谦学生是DP逃兵吗」、「演技真的很棒，爱豆本职工作也很棒」、「是U-KISS吗」、「我们乐队队长爲什么在这里」、「可以扮演多种角色地脸蛋」等等。

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