一切皆可夹！BTS防弹少年团全都是筷子高手，都让国外的ARMY们迷惑了XD

一切皆可夹！BTS防弹少年团全都是筷子高手，都让国外的ARMY们迷惑了XD

明星   2022年1月24日   星期一09:00   Tracy  

（封面图源：facebook@@bts_bighit）

世界豆防弹少年团太火了，连吃东西都会被粉丝们用放大镜来看，哈哈哈哈。

其实是在西方的 ARMY 们眼中，作为东方人的防弹少年团吃东西时的「奇葩」行为让他们无法理解，文化差异确实是一条不容易跨越的鸿沟。位於亚洲的韩国也是使用筷子的国家，身为韩国人的防弹少年团成员们比起用刀叉，筷子用起来更方便。 只是当他们用筷子吃热狗时震惊了很多国外粉丝，被大家调侃：「难道下一步要用筷子喝水吗？ 哈哈哈哈」 其实小编是觉得 JIN 和 JIMIN 单纯是不想用脏手而已啊。

用筷子吃蛋糕，哈哈哈，不仅看呆了外国人，还引来不少亚洲粉丝解释：虽然我们都用筷子，但吃蛋糕还是会用叉子和勺子的。

谁用筷子吃 PIZZA？ 依旧是防弹少年团啊！不仅可以吃 PIZZA，还能吃墨西哥饼。 这些西方人都会用手吃的食物，wuli 防弹通通可以用筷子夹起来吃。

鸡翅、年糕串，用筷子吃才够味啊！防弹少年团全员都是「筷子达人」。 虽然外国 ARMY 们不理解，但同为亚洲人的 ARMY 们可是非常了解筷子的好处的，用筷子吃薯片不要太方便哦，吃完手指一点都不会脏，大家说是不是呢？

防弹少年团全员去代言筷子吧，一定很畅销！！

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