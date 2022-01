一切皆可夹！BTS防弹少年团全都是筷子高手，都让国外的ARMY们迷惑了XD

世界豆防弹少年团太火了,连吃东西都会被粉丝们用放大镜来看,哈哈哈哈。

其实是在西方的 ARMY 们眼中,作为东方人的防弹少年团吃东西时的「奇葩」行为让他们无法理解,文化差异确实是一条不容易跨越的鸿沟。位於亚洲的韩国也是使用筷子的国家,身为韩国人的防弹少年团成员们比起用刀叉,筷子用起来更方便。 只是当他们用筷子吃热狗时震惊了很多国外粉丝,被大家调侃:「难道下一步要用筷子喝水吗? 哈哈哈哈」 其实小编是觉得 JIN 和 JIMIN 单纯是不想用脏手而已啊。



아이돌 판 탈덕이 10년을 넘어간 시점인 작년 7월. 퍼투댄 보고 홀린듯이 방탄 영상 찾아보다가 '젓가락으로 뭐든 먹는 방탄'이라면서 이 장면을 보게됐는데, 지금이야 영상 많이 보다보니 브이앱인거 알지만 그땐 이 장면 원본 보겠다고 유튜브 이잡듯 뒤져도 못찾아내서 갖가지 영상들을 보게됨 pic.twitter.com/gMs8LqXGEh —(@TwilightS_VmS2) January 4, 2022

用筷子吃蛋糕,哈哈哈,不仅看呆了外国人,还引来不少亚洲粉丝解释:虽然我们都用筷子,但吃蛋糕还是会用叉子和勺子的。



he use chopstick for the cake LMAOOO pic.twitter.com/SE0C1wi5VR — rosey ♡ (@tksinta) December 4, 2021

谁用筷子吃 PIZZA? 依旧是防弹少年团啊!不仅可以吃 PIZZA,还能吃墨西哥饼。 这些西方人都会用手吃的食物,wuli 防弹通通可以用筷子夹起来吃。



How does Jungkook eat Kimchi Quesadillas?



Well, with his chopsticks & gusto #WhatBTSEats @BTS_twt pic.twitter.com/te5YuNI64i — BTSARMY Kitchen & Bar⁷ (@BTSARMYKitchen) August 26, 2021

nobody :

tae : starts eating pizza with chopstick



and i thought i was the only one shhshshdhdjks i think it's a 95 liner thing

we stan



#BBMAsTopSocial BTS @BTS_twt pic.twitter.com/8T73wIH8Me — kberry⁷ || TAEHYUNG DAY! (@taegiberry95) April 30, 2019

鸡翅、年糕串,用筷子吃才够味啊!防弹少年团全员都是「筷子达人」。 虽然外国 ARMY 们不理解,但同为亚洲人的 ARMY 们可是非常了解筷子的好处的,用筷子吃薯片不要太方便哦,吃完手指一点都不会脏,大家说是不是呢?



chicken wings + chopsticks + tae = <3 pic.twitter.com/vjgiuCsxAS — barb (@ba__rb) May 1, 2016

防弹少年团全员去代言筷子吧,一定很畅销!!

