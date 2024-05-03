《泪之女王》反派男二朴成焄专访：「现在我想尝试成为浪漫喜剧演员，而不是反派角色！」

朴成焄以《黑暗荣耀》全宰寯这一恶角爆红，接著又在《泪之女王》中以尹殷盛的反派形象再次坏到让人记住他！如今，他有个小小的心愿想实现～～～。

反派形象再次被巩固，朴成焄表示遇上好作品真的非常感激，但现在他想暂停下来，希望能扮演一个好人。

他提到反派的魅力就在於「通过我平时无法发火的脾气，可以代理满足，也可以给观衆留下深刻印象，但也有给大众留下刻板印象的缺点。」



平时朴成焄很喜欢看喜剧，也很想搞笑，有想要逗人发笑的欲望。比起明目张胆地搞笑，他更喜欢自然地搞笑，所以很憧憬成为喜剧演员。 如果有机会的话，希望能尝试一部充满喜剧色彩的罗曼史。表明了想成为浪漫喜剧匠人的愿望！



今年上半年出演的韩剧《泪之女王》大受欢迎，和下半年在全球最受期待的影集《鱿鱼游戏2》也即将推出，朴成焄出演这两部大作品后，自认为需要谨慎地踏出下一步，要更仔细地为自己做出选择。



大家又会想看到朴成焄挑战什么类型的作品与角色呢？

朴成焄最近单独出演《刘Quiz》的专访也播出了～！



跟金智媛的合照，浏海放下来真的很善良耶～

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