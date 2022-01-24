《读取恶心的人们》金南佶多重帅气身份，更被网友票选最想嫁男人！

由金南佶、陈善圭、金素珍主演的犯罪悬疑韩剧《读取恶心的人们》上周登场后，马上成为剧迷讨论话题！男主角金南佶炉火纯青的演技功不可没，获网友大赞超有型！

入行多年的金南佶凭2009年古装剧《善德女王》打开知名度，之后出演的剧集，每当大结局，金南佶所饰演的角色都不约而同以「死亡」告终，令他获封「国民死者」称号；幸好在五年前出演《名不虚传》，终於以丰富的搞笑表情让他摆脱称号。

其实金南佶除了拥有演员身份，他更是一位歌手、导演及综合经纪公司社长！上年年初金南佶和Sanai Pictures的老板韩载德（音译，한재덕）合作，携手成立了自己的公司 「GILSTORY Entertainment」（佶STORY Entertainment）。



然而，最令人意想不到的，必定是他属於NGO非政府组织创办人这个身份！金南佶在2013年成立了「Gil Story」NGO非政府组织，他透露成立组织的原因，全是一位菲律宾粉丝的来信：「当年她写信告诉我当地发生海啸，需要帮助，当时我左思右想，遂决定通过衆筹方式募款，给当地300户灾民转交了救护品。」



由於营运NGO需要投放大量资金，金南佶的身边朋友皆以为他会放弃，但实情是金南佶自掏腰包坚持了好几年，「以我的微薄之力是无法让人们摆脱贫困的，但我想我的行动至少可以给人们带来慰藉与希望。」外表有型又有爱心的金南佶前年获得韩国福布斯名人榜最具影响力公衆人物排名第17位，更被网友票选为最想嫁的男人之一，可见强大魅力实在让人无法挡！



《读取恶心的人们》剧情描述韩国因为极恶的犯罪者连续出现，而陷入恐怖之中。首尔警察厅的成员开始追踪这些恶人，并倾听、观察他们的内心世界。



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