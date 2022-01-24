[有雷]《内科朴院长》主题切合生活获高度共鸣！面对恶评的态度＋拥有两个儿子的妈妈心情（EP3－4）

[有雷]由李瑞镇与罗美兰主演的《内科朴院长》，每一集短短不到30分钟却引起观众高度共鸣，除了充满笑点外，更会让大家联想到生活中的小情绪。刚开业的朴院长遇上了网路恶意评论，该如何反击呢？面对想要生女儿的太太，朴院长更是难以招架！

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《内科朴院长》描述刚开业还正在摸索赚钱之道的朴元章（李瑞镇饰），面对著一堆自以为是的患者，一下子指使如何开药，一下子要他配合假造病例好请领保险，其实连自己的护士都为了不想太忙而写过恶评！让他不堪其扰却又担心网路上的恶意评论。一开始朴院长也认为正常人是不会刻意写出恶意评论的，觉得不须太过在意，但是他似乎开始体会到恶评带来的影响力。



人们面对恶评的态度又是什么呢？虽然大家都会说不需要在意，但泌尿科院长收到的恶评是「长相凶恶像黑社会」，躲在无人之处偷哭。妇产科院长说任何留言都伤不了他，但一收到恶意评论却立即说要报警……就连朴院长小儿子东久（金康勋饰）看见网路上对於他影片剪辑的评论，也会非常伤心。在网路上不负责任随意批评的言论，对於当事者都不可能不留下伤痕。



而朴院长自己也曾幻想成为恶意评论者，发现只是想想心情都飞了起来，於是想要反击扭转舆论，担心造假被识破而先是批评了楼上的其他医院院长，想不到引发群情激愤而报警，朴院长也只好坦白这些都是自己的操作。



生了两个儿子等於身处在男人国的院长夫人思慕林（罗美兰饰），羡慕著其他的妈妈有女儿陪伴一起购物，於是兴起了想要生老三的念头，朴院长开始充满压力，包含两个儿子也感受到危机感，东久更是偷偷跑到泌尿科去询问能让怀孕不顺利的方法。



在补品与运动的夹击下，朴院长也意外伤到重要部位，原本欺骗老婆已经无法再让她怀孕，但后来也坦言自己只是没有生第三胎的心理准备而已，甚至还穿上女装扮成自己的女儿，表达自己能够体会太太希望有女性陪伴的心情，终於也为自己解套了。



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