HYBE员工BLIND上反讽「洗脑说」太荒诞，暗指闵熙珍雇网路水军！牵出防弹少年团6成员来自同一大学

HYBE作为韩国新一届娱乐公司巨头，近日曝光了与子公司ADOR代表闵熙珍之间的争执，接连牵扯出与邪教「檀世界」有关。

坊间的视线全都集中在了HYBE身上，韩媒「10 ASIA」报导称在需要公司邮箱地址认证的职场人士论坛BLIND上出现大量HYBE员工的留言，他们的反应也吸引了网友们的关注。

BLIND上有HYBE员工留言称：「有人说HYBE员工被檀世界洗脑了，每天早上都要冥想、做瑜伽，关於公司的阴谋论真的太可笑了。 」继而又有同公司其他员工留言表示：「激发起了我少有的爱公司的心，完全不像话」、「确实要比想像中压力大，我居然这么爱惜自己的公司啊，笑死了」、「真可笑，求求你们给我们一些清晨冥想、瑜伽时间吧，我也想做啊」、「9点钟的冥想课别迟到了」、「民众真的太偏激了」、「我做的工作是因为檀世界？ 可是我没有宗教信仰啊，也不是时爀先生让我做的啊，是我得了神的指示吗？」等，反讽网路上关於HYBE与檀世界有关联的传闻。

更有职员直接提出质疑，称HYBE的对家ADOR闵熙珍雇佣了专业的媒体网路水军，企图搅浑这池水，「听说他们都雇佣了网路水军，我们就只能单方面承受吗？作为同行业的人，真的好憋屈啊」。 不过这也只是HYBE旗下员工的猜测，目前没有任何证据显示闵熙珍参与了舆论战。

这场争议缘自本月25日闵熙珍代表召开的紧急记者会，会上闵代表爆料NewJeans的《OMG》MV内容受到了HYBE职员的恐吓。 记者会后，很快就有网友挖出恐吓与檀世界有关，由此引发了后续一系列的舆论战。

网友指出《OMG》歌词明明是赞扬檀世界的内容，MV却是在贬低檀世界，众人猜测是檀世界与HYBE高层以此威胁了闵代表，「编辑过影片的人都知道，制作一部影片要考虑得很细致，细致到你都觉得『这些都要考虑进去吗？』 所以每个画面都有意义，就当新道林车站是凑巧吧，但是MV里放了代表檀世界的熊，这到底是什么意思啊。 」



於此同时防弹少年团也卷入了这场风波中。 「10ASIA」报导称除了成员JIN之外，其余的6人全部毕业於檀世界运营的Global Cyber University。 而防弹少年团的歌曲中也出现过檀世界中经常使用的词语，又一次加深了网友的猜测。 为此Global Cyber University於4月30日发布声明称：「学校与宗教设施以及特定团体的法人，行政体系是分离的，校内并未运营宗教设施和相关课程。 BTS也是在出道前、成名前就已经全部考入了本校。我学在行政和法律上都具有独立性和自主性，是一所明确受教育部认可的四年制综合大学。 由於所有课程都在线上进行，许多职场人士也在学习，而一些娱乐圈的学生也是根据个人意愿入学的，希望大家不要对那些在学业和事业上都很努力的娱乐圈的学生进行错误的指责。 」



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