一切皆可夾！BTS防彈少年團全都是筷子高手，都讓國外的ARMY們迷惑了XD

一切皆可夾！BTS防彈少年團全都是筷子高手，都讓國外的ARMY們迷惑了XD

明星   2022年1月24日   星期一09:00   Tracy  

（封面圖源：facebook@@bts_bighit）

世界豆防彈少年團太火了，連吃東西都會被粉絲們用放大鏡來看，哈哈哈哈。

其實是在西方的 ARMY 們眼中，作為東方人的防彈少年團吃東西時的「奇葩」行為讓他們無法理解，文化差異確實是一條不容易跨越的鴻溝。位於亞洲的韓國也是使用筷子的國家，身為韓國人的防彈少年團成員們比起用刀叉，筷子用起來更方便。 只是當他們用筷子吃熱狗時震驚了很多國外粉絲，被大家調侃：「難道下一步要用筷子喝水嗎？ 哈哈哈哈」 其實小編是覺得 JIN 和 JIMIN 單純是不想用髒手而已啊。

用筷子吃蛋糕，哈哈哈，不僅看呆了外國人，還引來不少亞洲粉絲解釋：雖然我們都用筷子，但吃蛋糕還是會用叉子和勺子的。

誰用筷子吃 PIZZA？ 依舊是防彈少年團啊！不僅可以吃 PIZZA，還能吃墨西哥餅。 這些西方人都會用手吃的食物，wuli 防彈通通可以用筷子夾起來吃。

雞翅、年糕串，用筷子吃才夠味啊！防彈少年團全員都是「筷子達人」。 雖然外國 ARMY 們不理解，但同為亞洲人的 ARMY 們可是非常了解筷子的好處的，用筷子吃薯片不要太方便哦，吃完手指一點都不會髒，大家說是不是呢？

防彈少年團全員去代言筷子吧，一定很暢銷！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 一切皆可夾！BTS防彈少年團全都是筷子高手，都讓國外的ARMY們迷惑了XD
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手