一切皆可夾！BTS防彈少年團全都是筷子高手，都讓國外的ARMY們迷惑了XD

世界豆防彈少年團太火了，連吃東西都會被粉絲們用放大鏡來看，哈哈哈哈。

其實是在西方的 ARMY 們眼中，作為東方人的防彈少年團吃東西時的「奇葩」行為讓他們無法理解，文化差異確實是一條不容易跨越的鴻溝。位於亞洲的韓國也是使用筷子的國家，身為韓國人的防彈少年團成員們比起用刀叉，筷子用起來更方便。 只是當他們用筷子吃熱狗時震驚了很多國外粉絲，被大家調侃：「難道下一步要用筷子喝水嗎？ 哈哈哈哈」 其實小編是覺得 JIN 和 JIMIN 單純是不想用髒手而已啊。



아이돌 판 탈덕이 10년을 넘어간 시점인 작년 7월. 퍼투댄 보고 홀린듯이 방탄 영상 찾아보다가 '젓가락으로 뭐든 먹는 방탄'이라면서 이 장면을 보게됐는데, 지금이야 영상 많이 보다보니 브이앱인거 알지만 그땐 이 장면 원본 보겠다고 유튜브 이잡듯 뒤져도 못찾아내서 갖가지 영상들을 보게됨 pic.twitter.com/gMs8LqXGEh —(@TwilightS_VmS2) January 4, 2022

用筷子吃蛋糕，哈哈哈，不僅看呆了外國人，還引來不少亞洲粉絲解釋：雖然我們都用筷子，但吃蛋糕還是會用叉子和勺子的。



he use chopstick for the cake LMAOOO pic.twitter.com/SE0C1wi5VR — rosey ♡ (@tksinta) December 4, 2021

誰用筷子吃 PIZZA？ 依舊是防彈少年團啊！不僅可以吃 PIZZA，還能吃墨西哥餅。 這些西方人都會用手吃的食物，wuli 防彈通通可以用筷子夾起來吃。



How does Jungkook eat Kimchi Quesadillas?



Well, with his chopsticks & gusto #WhatBTSEats @BTS_twt pic.twitter.com/te5YuNI64i — BTSARMY Kitchen & Bar⁷ (@BTSARMYKitchen) August 26, 2021

nobody :

tae : starts eating pizza with chopstick



and i thought i was the only one shhshshdhdjks i think it's a 95 liner thing

we stan



#BBMAsTopSocial BTS @BTS_twt pic.twitter.com/8T73wIH8Me — kberry⁷ || TAEHYUNG DAY! (@taegiberry95) April 30, 2019

雞翅、年糕串，用筷子吃才夠味啊！防彈少年團全員都是「筷子達人」。 雖然外國 ARMY 們不理解，但同為亞洲人的 ARMY 們可是非常了解筷子的好處的，用筷子吃薯片不要太方便哦，吃完手指一點都不會髒，大家說是不是呢？



chicken wings + chopsticks + tae = <3 pic.twitter.com/vjgiuCsxAS — barb (@ba__rb) May 1, 2016

防彈少年團全員去代言筷子吧，一定很暢銷！！

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