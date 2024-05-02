「23时」KARAM、INJUN、JAY拚再出道！组5人男团ASC2NT下周清爽出击

二代团「大国男儿」出身，去年曾以「23时」参赛竟演节目《PEAK TIME》的KARAM、INJUN（仁俊）与JAY，重组的五人团「ASC2NT」将在下周出道。

KARAM、仁俊与JAY去年底签约新公司NEW WAYS COMPANY，今年年初确定和新面孔REON与KYLE组成五人男团ASC2NT，ASC2NT来自英语单字「ascent」，是上升之意，其中的「2」代表成员们热烈展开第二人生，而据成员REON采访所说，e因为和韩语的2发音接近，因此做了替换、结合成双关意义。



ASC2NT正式出道日就在7日，推出首张单曲专辑《Expecting Tomorrow》，几周前已启动宣传。专辑分为Signal版与Change版，公开的概念照可见成员JAY特意染了粉红色头发，KYLE黑发挑染金发。两版概念照视觉从室内到室外泳池边，给人从温暖春日走进清凉夏日的清新感受。另外，ASC2NT还抢先公开成员们个人MV影像，走的又是不同风格了。（完整照片与影片放文末）



《Expecting Tomorrow》主打歌为〈LOVE ME DO〉，含有朝著梦想奔驰不放弃、终会见曙光的意思，收录曲有〈The Reason〉、〈Beautiful girl〉还有〈LOVE ME DO〉英语版，整张专辑找来曾替U-KISS、LABOUM与B1A4等打造歌曲的SWIN LEE担任总制作人。



《Expecting Tomorrow》将在5月7日韩国时间6时（港台时间5时）正式发行音源，当日8时（港台时间7时）会在首尔江南区Ilchi Art Hall举行粉丝Showcase（发布暨表演会）。

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