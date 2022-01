崔宇植&金多美《那年，我们的夏天》每集小标题居然都是一部电影名字！与剧情巧妙呼应超神奇~

这部剧真的各方面都太用心了吧!

由崔宇植和金多美主演的SBS电视剧《那年,我们的夏天》现在已经播出了10集,细腻真实的剧情、富有层次的角色无不让观众沉醉不已。 细心的你可能已经发现了,这部剧每一集都有小标题,而且不仅与剧情有微妙相关,更是在致敬经典电影!



先来看第1到5集:



第1集的小标题是《我知道你去年夏天所做的事》,来自1997年上映的美国惊悚恐怖片《是谁搞的鬼》(另译:旧年暑假搞乜鬼,英文:I Know What You Did Last Summer):



第2集小标题《1792个夏日》呼应2009年的美国浪漫喜剧片《恋夏(500日)》。 这一集回顾了崔雄和延秀分分合合的5年,崔雄在这1792天里始终没能给出延秀想要的回答。



第3集《我讨厌你的十个理由》来自1999年的美国浪漫喜剧片《对面恶女看过来》(英文:10 Things I Hate About You)。 这一集崔雄细数了讨厌延秀的10个理由,其实中间也包含他之所以爱上她的理由XD



第4集和第5集把眼光转向台湾,小标题分别致敬《那些年,我们一起追的女孩 》和《不能说的秘密》,这两部片在韩国真的一直很有人气!志雄虽然喜欢延秀,但为了好朋友崔雄决定把这件事作为秘密深藏心底,不表现出来、也不告诉任何人。



再来看6到10集:



《傲慢与偏见》这一集讲的是延秀终於面对内心,发现自己曾经「傲慢地以为没有崔雄也可以活下去」,超让人揪心。



第7集《有本事就来抓我》对应Steven Spielberg导演的美国传记犯罪《神鬼交锋》(另译:捉智双雄,英文:Catch Me If You Can)。 这一集崔雄和延秀双双逃跑,逼得志雄费尽心思把他们「抓」到山里进行拍摄XD



第8集《日落之前》致敬2004年的美国爱情片《爱在日落巴黎时》(另译:日落巴黎,英文:Before Sunset),是Richard Linklater导演的「爱在三部曲」之一。 看到这小标题是不是立刻想到剧中的日落山丘和阵雨了!



第9集《只是朋友》来自2005年的美国圣诞喜剧片《谢谢!再联络》(英文:Just Friends),呼应剧中崔雄和延秀好几天互相不联络的剧情:



第10集的小标题来自周冬雨和马思纯主演的《七月与安生》,这部片在韩国就翻译成《哈喽,我的灵魂伴侣》。 这一集揭晓志雄从小到大对崔雄的依赖,崔雄也发现了兄弟和自己都喜欢同一个女生。



看完之后好期待接下来4集编剧要用什么电影当标题!XD

