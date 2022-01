崔宇植&金多美《那年，我們的夏天》每集小標題居然都是一部電影名字！與劇情巧妙呼應超神奇~

這部劇真的各方面都太用心了吧!

由崔宇植和金多美主演的SBS電視劇《那年,我們的夏天》現在已經播出了10集,細膩真實的劇情、富有層次的角色無不讓觀眾沉醉不已。 細心的你可能已經發現了,這部劇每一集都有小標題,而且不僅與劇情有微妙相關,更是在致敬經典電影!



先來看第1到5集:



第1集的小標題是《我知道你去年夏天所做的事》,來自1997年上映的美國驚悚恐怖片《是誰搞的鬼》(另譯:舊年暑假搞乜鬼,英文:I Know What You Did Last Summer):



第2集小標題《1792個夏日》呼應2009年的美國浪漫喜劇片《戀夏(500日)》。 這一集回顧了崔雄和延秀分分合合的5年,崔雄在這1792天裡始終沒能給出延秀想要的回答。



第3集《我討厭你的十個理由》來自1999年的美國浪漫喜劇片《對面惡女看過來》(英文:10 Things I Hate About You)。 這一集崔雄細數了討厭延秀的10個理由,其實中間也包含他之所以愛上她的理由XD



第4集和第5集把眼光轉向臺灣,小標題分別致敬《那些年,我們一起追的女孩 》和《不能說的秘密》,這兩部片在韓國真的一直很有人氣!志雄雖然喜歡延秀,但為了好朋友崔雄決定把這件事作為秘密深藏心底,不表現出來、也不告訴任何人。



再來看6到10集:



《傲慢與偏見》這一集講的是延秀終於面對內心,發現自己曾經「傲慢地以為沒有崔雄也可以活下去」,超讓人揪心。



第7集《有本事就來抓我》對應Steven Spielberg導演的美國傳記犯罪《神鬼交鋒》(另譯:捉智雙雄,英文:Catch Me If You Can)。 這一集崔雄和延秀雙雙逃跑,逼得志雄費盡心思把他們「抓」到山裡進行拍攝XD



第8集《日落之前》致敬2004年的美國愛情片《愛在日落巴黎時》(另譯:日落巴黎,英文:Before Sunset),是Richard Linklater導演的「愛在三部曲」之一。 看到這小標題是不是立刻想到劇中的日落山丘和陣雨了!



第9集《只是朋友》來自2005年的美國聖誕喜劇片《謝謝!再聯絡》(英文:Just Friends),呼應劇中崔雄和延秀好幾天互相不聯絡的劇情:



第10集的小標題來自周冬雨和馬思純主演的《七月與安生》,這部片在韓國就翻譯成《哈喽,我的靈魂伴侶》。 這一集揭曉志雄從小到大對崔雄的依賴,崔雄也發現了兄弟和自己都喜歡同一個女生。



看完之後好期待接下來4集編劇要用什麼電影當標題!XD

