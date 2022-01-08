《雪降花》EP.8预告Jisoo求放过！丁海寅二话不说拥入怀中，剧迷：希望人质戏码能赶快结束啊～

《雪降花》EP.8预告Jisoo求放过！丁海寅二话不说拥入怀中，剧迷：希望人质戏码能赶快结束啊～

韩剧   2022年1月8日   星期六09:30   MiJimin   1

（封面图源：Youtube@JTBC Drama）

追这部剧精神很紧张、代入感也很强～，但希望场景差不多该离开宿舍了。XD

JTBC 复古风韩剧《雪降花》即将在今晚播出 EP.8，目前收视率回温至3.3%，能否维持住成绩或是再往上提升，就单看剧情的走向能否更加吸引观众了。
（图源：Facebook@JTBC Drama）

▼EP.8 预告，守护（丁海寅 饰）为英路（Jisoo　饰）包扎，英路说著希望他放她走，守护一把抱住英路，继续待在宿舍里确实只有危险可言；一方面守护也得知了宿舍的人可能会被两边人马默默牺牲掉，一心希望大家都不会受伤的他，又会如何抉择呢？

（图源：Youtube@JTBC Drama）

多重事件加起来，让英路面对守护也陷入了极为复杂的情绪之中。
（图源：Facebook@JTBC Drama）（图源：Facebook@JTBC Drama）

接下来将谈及EP.6-7关键剧情，小心雷！

EP.6尾声英路情绪大爆发，怒呛守护没有权力决定大家的生死，英路对守护说自己是国家安全企划部部长殷昌洙的女儿，要他放走其他人，留下她就足够了！
（图源：JTBC《雪降花》播出截图）

EP.7原来姜清雅医生（刘寅娜　饰）也是来自北韩的同志，要将守护和伙伴安全撤离回去。
（图源：Facebook@JTBC Drama）（图源：JTBC《雪降花》官方剧照）

英路发现了守护还随身携带著她送的纸飞机，确认他是否为了救自己而返回宿舍，未等到回应，下一秒却发现电视机上报导著英路哥哥的死讯，媒体更表明凶手就是守护。
（图源：JTBC《雪降花》播出截图）

近期也发生了令人遗憾的消息，剧中演员金美秀离世，官方则恳请大众不要留言造谣或出现不是事实的报导，R.I.P. 愿逝者安息。
（图源：Facebook@JTBC Drama）

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留言/评论
  • 周采瑩🤣這集
    51分前
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