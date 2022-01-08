《衣袖红镶边》祘王、李俊昊爆红人生三阶段！从导播不愿意多给镜头，到如今人人抢拍的歌手&演员♥

出道快15年的李俊昊，是金子终究会发光！大家是从哪个作品开始注意到他，又是从哪个作品迷上他的呢～？

相信最近有很多人因为李俊昊在《衣袖红镶边》里饰演的「王世孙」李祘而迷上了他的魅力，但这并不是他第一次爆红，2008年刚从野兽男团 2PM 出道时的俊昊，每次镜头一带到他就被摄影大哥拉远景，出境率跟存在感都不高。

▼在《文明特急》专访时，提过 2PM 在舞台上轮到自己 part 唱歌时，总是被摄影导演拉远景或全景，但依旧努力表现：



现实遗憾的事情很多，但他一直默默耕耘，也拥有一副好歌喉，锻炼身体并参加体育节目，并从偶像歌手变成了实力派的演员，一路走来并不容易，首次受到广大观众注意的作品，是2017年主演《金科长》的徐律一角，反派气质让人又爱又恨～，还和南宫珉前辈一举拿下了当年度的最佳CP，话题度不断。



顺带一提，2021年末颁奖里，两人再度同框，被称作龙律CP的他们也一直保持著好情谊！南宫珉私下更赞赏李俊昊：「你这小子怎么这么会演～。」



第二次大爆红则是在他2020年当兵期间，俊昊穿著红衬衫跳《我们家》的2015年直拍影片在 YouTube 上迅速窜红，也让他获得了「我们家俊昊」和「李FOX」(李狐狸) 的称号，拥有更高的人气，这首《我们家》也成功逆袭音源榜。



▼顺便给大家另一个血脉喷张的影片，可快转至 02:52！在台上能自然帅气宽衣解带且保有性感魅力的偶像并不多啊～。



除了歌唱舞蹈的实力特别好之外，他同时也是个运动健将，出演各大综艺节目，演技更是受到大众肯定，还轻松驾驭了2021年末的《MBC歌谣大祭典》主持，可以说是真正的全方位艺人。

另外，还有很多读者好奇有没有推荐李俊昊过往的戏剧作品，除了《金科长》之外，小编想特别推荐《只是相爱的关系》跟《自白》，但还是提醒大家这两部有各自不同的虐点，但绝对是重新认识俊昊不同演技的两部好作品。



＊想看他过往有哪几部戏剧作品跟人生角色，可参考这篇文章：野兽偶像变成实力派演员的「李俊昊」，《衣袖红镶边》前个作品都能成为经典！８部戏剧角色一次回顾❤



＊若想看他以歌手 2PM 俊昊站在舞台上施展魅力的面貌，可参考这篇文章：在当王之前是充满魅力的歌手！2PM李俊昊必看十部影片，还上过《蒙面歌王》歌声超温柔



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