与以往「校霸」形象大不同！新剧《为何是吴秀才》路透照曝光，黄寅烨以「黑色顺毛」造型亮相！

SBS新剧《为何是吴秀才》讲述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院女教授（徐玄振饰演），与一个曾经受冤入狱的法学院学生（黄寅烨饰演）相恋，并修正了自己的人生，开启一段心痛且心动的爱情故事。

徐玄振饰演经历过悔恨后变得狠毒的明星律师「吴秀才」，不仅是国内首屈一指的「TK律师事务所」中年龄最小的合作律师，也是大家公认的One Top Ace。 胜负欲极强、不管对方是谁都要令其屈服，一直在追求「完美的」成功。 因为一次以为是成功契机的错误选择而导致人生方向发生巨大改变，但她没有后悔，而是带著更大的决心向著更高处奔跑。



黄寅烨饰演向坠入深渊的吴秀才伸出双手的法学院学生「孔灿」，他心地温暖，有著能看透他人内心的共情能力，虽然看起来生活一帆风顺，但其实他也有令命运被改变的痛苦过往。背著黑锅的他与吴秀才见面后，被冤枉入狱后洗脱冤屈的他，在法学院与兼任教授的吴秀才重逢。



近日，也有网友分享《为何是吴秀才》拍摄路透照，黄寅烨以黑顺发造型登场，站在街道上似乎在等待著谁到来，与以往「校霸」的形象大不同，让人更加期待他这次的角色呢！

inyoup just when i walked pass by ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/u5str1XkcT — ㄹㄴ (@pinyopii) November 24, 2021

另外，《为何是吴秀才》由《Doctors》、《浪漫医生金师傅》、《当你沉睡时》朴秀真导演与新人金智恩作家合作打造，预计在明年2月播出。

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