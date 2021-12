与以往「校霸」形象大不同！新剧《为何是吴秀才》路透照曝光，黄寅烨以「黑色顺毛」造型亮相！

SBS新剧《为何是吴秀才》讲述因错误的选择而梦想著走向错误的法学院女教授(徐玄振饰演),与一个曾经受冤入狱的法学院学生(黄寅烨饰演)相恋,并修正了自己的人生,开启一段心痛且心动的爱情故事。

徐玄振饰演经历过悔恨后变得狠毒的明星律师「吴秀才」,不仅是国内首屈一指的「TK律师事务所」中年龄最小的合作律师,也是大家公认的One Top Ace。 胜负欲极强、不管对方是谁都要令其屈服,一直在追求「完美的」成功。 因为一次以为是成功契机的错误选择而导致人生方向发生巨大改变,但她没有后悔,而是带著更大的决心向著更高处奔跑。



黄寅烨饰演向坠入深渊的吴秀才伸出双手的法学院学生「孔灿」,他心地温暖,有著能看透他人内心的共情能力,虽然看起来生活一帆风顺,但其实他也有令命运被改变的痛苦过往。背著黑锅的他与吴秀才见面后,被冤枉入狱后洗脱冤屈的他,在法学院与兼任教授的吴秀才重逢。



近日,也有网友分享《为何是吴秀才》拍摄路透照,黄寅烨以黑顺发造型登场,站在街道上似乎在等待著谁到来,与以往「校霸」的形象大不同,让人更加期待他这次的角色呢!

