意想不到的组合！《鱿鱼游戏》许成泰和女团ITZY在「2021 MAMA」带来合作舞台

2021 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS（以下简称MAMA）今天宣布许成泰和ITZY将在颁奖礼上带来特别合作舞台，让人十分好奇！

ITZY被视作第四代女团的代表人物，2019年出道以来人气稳步上升，今年9月刚刚发行首张正规专辑《CRAZY IN LOVE》，目前拥有6支Youtube观看量破亿的MV。



许成泰今年出演Netflix剧集《鱿鱼游戏》后获得全世界关注，虽然在剧中是凶狠的反派形象，但现实里其实是猫奴而且很爱小孩，被经纪人爱称为「许可爱」。



许成泰在《我家的熊孩子》里跳了Wanna One的《我呀我》，跳完之后红著脸说：「非常对不起！」XD



前几天2021 MMA颁奖礼上NO：ZE在TXT舞台的ending出场就引起不少讨论，不知许成泰和ITZY的合作会是什么样的设计呢？





2021 MAMA颁奖礼将在本周六举办（12月11日），早前还透露会有Wanna One时隔近3年的合体演出、李孝利与《Street Woman Fighters》舞团的合作舞台，让人越来越期待！



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