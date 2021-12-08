與以往「校霸」形象大不同！新劇《為何是吳秀才》路透照曝光，黃寅燁以「黑色順毛」造型亮相！

SBS新劇《為何是吳秀才》講述因錯誤的選擇而夢想著走向錯誤的法學院女教授（徐玄振飾演），與一個曾經受冤入獄的法學院學生（黃寅燁飾演）相戀，並修正了自己的人生，開啟一段心痛且心動的愛情故事。

徐玄振飾演經歷過悔恨後變得狠毒的明星律師「吳秀才」，不僅是國內首屈一指的「TK律師事務所」中年齡最小的合作律師，也是大家公認的One Top Ace。 勝負欲極強、不管對方是誰都要令其屈服，一直在追求「完美的」成功。 因為一次以為是成功契機的錯誤選擇而導致人生方向發生巨大改變，但她沒有後悔，而是帶著更大的決心向著更高處奔跑。



黃寅燁飾演向墜入深淵的吳秀才伸出雙手的法學院學生「孔燦」，他心地溫暖，有著能看透他人內心的共情能力，雖然看起來生活一帆風順，但其實他也有令命運被改變的痛苦過往。背著黑鍋的他與吳秀才見面後，被冤枉入獄後洗脫冤屈的他，在法學院與兼任教授的吳秀才重逢。



近日，也有網友分享《為何是吳秀才》拍攝路透照，黃寅燁以黑順髮造型登場，站在街道上似乎在等待著誰到來，與以往「校霸」的形象大不同，讓人更加期待他這次的角色呢！

inyoup just when i walked pass by ㅠㅠㅠ pic.twitter.com/u5str1XkcT — ㄹㄴ (@pinyopii) November 24, 2021

另外，《為何是吳秀才》由《Doctors》、《浪漫醫生金師傅》、《當你沉睡時》朴秀真導演與新人金智恩作家合作打造，預計在明年2月播出。

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