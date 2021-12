Antenna家族圣诞曲MV氛围感爆棚！刘在锡柳喜烈不忘搞笑，美珠最后出场～

刘在锡明明是社员,却比柳喜烈更像社长XD~~

继去年的《Our Christmas Wish For You》后, Antenna今年推出第二首家族圣诞歌《Hello Antenna, Hello Christmas(下一个冬季也在这里相见)》,已於1日晚释出MV和音源。近来还通过家族团综Kakao TV《呜当嘡嘡Antenna(더듬이TV:우당탕탕 안테나)》,展现Antenna的集体凝聚感。



这首歌是突显R&B的Pop Ballad歌曲,权珍雅作词,徐东焕作曲。以社长柳喜烈为首,旗下艺人全部参与,包括郑在炯、Peppertones、Lucid Fall、Sam Kim、Jukjae、朴新星、李珍雅、权珍雅、郑承焕、尹石哲、徐东焕,以及新加入的刘在锡和李美珠。



MV呈现温馨治愈的圣诞派对氛围,艺人们悉数登场,乔装成圣诞老人,圣诞树和雪人,刘在锡和柳喜烈一起在窗外吓人登场,进门还不忘来一段两人挤著进门的搞笑梗。歌曲中插入李珍雅的清雅歌声,伴随这段插曲,美珠作为最后一人出场,呼应美珠最新加入公司,大家出门迎接。晚上大家围坐在篝火旁烤棉花糖,氛围感满分。



「Merry Merry Christmas/合上双手/仰视了很久吧/那些无数的星星/Merry Merry Christmas/闭上双眼/祈祷了很久吧/你的幸福之夜/Merry Merry Christmas/你的嘴边/微微泛起的微笑/我会记住这温暖的笑容/Merry Merry Christmas/真的很感谢/无法言尽的心意/想传达给你/Merry Merry Christmas/无论何时/我都会站在你这边/我们一起约定吧/下一个冬季也在这里相见」



Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻