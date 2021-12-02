「菜鸟院长搭上糊涂内助」李瑞镇&罗美兰医疗喜剧《内科朴院长》定档明年1月上架，主要角色设定公开！

朴院长夫妻和儿子的设定都非常有趣耶，好期待这部剧！

《内科朴院长》是一部医疗喜剧，讲的是菜鸟第一次开医院完全没有机智可言，令人哭笑不得的现实。 朴院长的梦想是当真正的医生，但今天也仍然在只有苍蝇光顾的诊疗室里思考医术和商术，努力扭亏为盈的过程带给人笑容和共鸣，明年1月由TVING独家播出。

这部剧的同名原著网漫也很受好评，作者是有18年经验的真正开业医生，故事的细节度和真实感十足。



李瑞镇饰演出道以来第一次尝试喜剧，饰演散发贫穷气息的菜鸟开业医生「朴院长」。他没有机智也没有浪漫，债务在增多头发却在变少，是一个十分平凡的家长。本以为开院就能走上花路，却只能面对无情现实的打击，用轻松愉快的方式讲述他拯救即将倒闭的内科医院的故事。



罗美兰饰演李瑞镇的贤内助「史莫琳」，魅力点是令人意外的潦草松懈、漏洞百出，比起身为医生的丈夫更相信电视节目里的医生和民间疗法。 虽然像火一样热情但也有很深的心思，作为有勇无谋的妻子把朴院长管得服服帖帖。



在《海岸村恰恰恰》和《机智医生生活》里给大家留下深刻印象的车清华，这次饰演朴院长诊所活力满满的护士「车美英」，梦想是当「月薪小偷（只拿钱不干活）」、掌握医院实权，总能看得比朴院长超前一点，是医院的核心人物。



剧中还有爱管闲事的院长三人帮，分别是：申恩廷饰演肛门外科院长「鲜于秀智」，外表清纯神情淡定，但每次都语出惊人。金光奎饰演妇产科医生「池敏志」，热爱即溶咖啡，看起来很有信念但实际上完全不讲诚信，每次出现在朴院长内科都会引起一阵波澜。郑亨锡饰演泌尿科院长「崔亨硕」，作为前辈总是给朴院长忠告、帮他树立自信，自己却非常优柔寡断。



此外，《无法抗拒的他》徐凡俊饰演伪装就业的新人护士「车智勋」，不仅外表帅气讲话也好听，堪称天生的骗子，来到朴院长内科之后让这里的混乱更上一层楼。朱宇延（音）饰演朴院长夫妇的大儿子「朴民久」，开朗但没有眼力，心地宽广，胃也很宽广。童星金康勋饰演朴院长夫妇的二儿子「朴东久」，是别有用心的说谎精、小小年纪就看透世事的Youtuber，因为可爱，总是闯祸也让人无法讨厌。



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