Antenna家族聖誕曲MV氛圍感爆棚！劉在錫柳喜烈不忘搞笑，美珠最後出場～

劉在錫明明是社員，卻比柳喜烈更像社長XD~~

繼去年的《Our Christmas Wish For You》後， Antenna今年推出第二首家族聖誕歌《Hello Antenna， Hello Christmas（下一個冬季也在這裏相見）》，已於1日晚釋出MV和音源。近來還通過家族團綜Kakao TV《呜噹嘡嘡Antenna（더듬이TV：우당탕탕 안테나）》，展現Antenna的集體凝聚感。



這首歌是突顯R&B的Pop Ballad歌曲，權珍雅作詞，徐東煥作曲。以社長柳喜烈為首，旗下藝人全部參與，包括鄭在炯、Peppertones、Lucid Fall、Sam Kim、Jukjae、朴新星、李珍雅、權珍雅、鄭承煥、尹石哲、徐東煥，以及新加入的劉在錫和李美珠。



MV呈現溫馨治癒的聖誕派對氛圍，藝人們悉數登場，喬裝成聖誕老人，聖誕樹和雪人，劉在錫和柳喜烈一起在窗外嚇人登場，進門還不忘來一段兩人擠著進門的搞笑梗。歌曲中插入李珍雅的清雅歌聲，伴隨這段插曲，美珠作為最後一人出場，呼應美珠最新加入公司，大家出門迎接。晚上大家圍坐在篝火旁烤棉花糖，氛圍感滿分。



「Merry Merry Christmas/合上雙手/仰視了很久吧/那些無數的星星/Merry Merry Christmas/閉上雙眼/祈禱了很久吧/你的幸福之夜/Merry Merry Christmas/你的嘴邊/微微泛起的微笑/我會記住這溫暖的笑容/Merry Merry Christmas/真的很感謝/無法言盡的心意/想傳達給你/Merry Merry Christmas/無論何時/我都會站在你這邊/我們一起約定吧/下一個冬季也在這裏相見」



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