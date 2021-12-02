《Bad and Crazy》正式预告爽度满分、CP感超强！李栋旭载著一脸满足的魏河俊：「你身边有我在」

【一分钟中字预告】再等两个礼拜就能看到了～，李栋旭跟魏河俊（魏嘏隽）在预告中的男男化学反应超棒！

tvN 年底动作爽剧《Bad and Crazy邪恶与疯狂》公开了长达一分钟的正式预告，不论男女都超能打，估计能带给大家痛快又爽度超高的精采打斗画面。



《Bad and Crazy》讲述虽然内心充满正义、却过著老套警察生活的「俗物刑警」柳秀悦（李栋旭 饰），在某天体内的另一个人格 K（魏河俊 饰）苏醒过来后，铲除腐败警察、实现社会正义的故事。



▼一分钟中字正式预告，坏家伙&疯家伙的合作正式展开！



【人物简介】



▼李栋旭饰演腐败的坏刑警「柳秀悦」，拥有独特性感的魅力，为达目的对权力勾结和腐败视而不见的机会主义者，是个亦正亦邪的角色。



▼魏河俊饰演善良的疯家伙「K」，是秀烈的另一个正义人格，苏醒后不顾后果，致力於铲除警察内部不公不义之事，是诞生在这个时代的全新英雄。



▼韩智恩饰演毒品调查科警察「熙谦」，外型亮丽且学习成绩很好，与秀悦经常因案件而联系在一起。



▼车学沇饰演反腐败调查科的忙内警察「吴景泰」，性格单纯且重情义。



《Bad and Crazy》由《驱魔面馆》的刘先东导演和金新春编剧合作打造，预计在12月17日首播。

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