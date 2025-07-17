Disney+同步跟播！李钟硕《瑞草洞》重披律师袍　对文佳煐喊这句手脚超蜷曲♥

Disney+在进入2025下半年之后可说是火力全开，必看韩剧一档接一档！男神李钟硕时隔3年重返小萤幕终於出演《瑞草洞》，也是在《黑话律师》后再度披上熟悉的律师袍，光是前四集与文佳煐的暧昧情愫就让人不自觉露出姨母笑，尤其是第三集两人在操场的互动更是网友一致认同粉红泡泡最满的桥段！

李钟硕受封「最适合饰演律师的男人」

在上一部律师相关的作品，李钟硕就以惊人的外貌与演技收获一票粉丝。而这次他在《瑞草洞》中他则以一名出道九年的资深律师安宙恒一角登场，喜怒不形於色的他总是板著一张脸，高冷的人设气场十足。

而在剧中他大多时间都是以正装出现，也因此恰恰突显出模特儿的优势。186公分的身高与看起来比我身高还长的双腿，无论出现在法庭上还是饭局中都令人无法忽视。加上无论再艰涩的法条都可以完美消化，因此被网友受封是「最适合饰演律师的男人」！



泓敏楼律师五人组

《瑞草洞》故事主轴除了以李钟硕与文佳煐（饰演康喜智）之外，大致上都是围绕在泓敏楼内律师们经手的案件。原先分散在不同律师事务所的五人，因为都在同一栋楼工作，也形成了「吃饭五人组」几乎每一集都有聚餐的场面，也让网友笑称追剧时一定要配饭吃才行！更巧的事因为大楼房东的收购与合并，让这五人组意外成为同事，从目前的故事线来看，每个人都有各自要解决的人生难题，后续会如何变化，也是左右剧情的关键之一。



「现在的你也很漂亮！」

在第三集中，康喜智照著离职同事给的建议来到了一处操场，恰巧遇见也来跑步的安宙恒。两人也终於谈及当年未解的香港之谜。安宙恒与康喜智过去曾在香港相识相恋，但随著双方回到韩国后也断了联系。康喜智才透露在机场丢了手机。安宙恒接著吐露心意，表示当时因为她很漂亮个性又好相处，因此喜欢上她，所以才希望回韩国之后可以继续见面，没想到下一句又补上「但你现在也漂亮！」突如其来的直球告白，也让网友害羞到手脚蜷曲！





安宙恒的前女友

从首集开始，饭局上就曾提过安宙恒的前女友水晶（李裕英饰演），也是安宙恒一直以来都忘不了的女孩。没想到在第四集中水晶竟然以家事法庭的被告身份出现，且安宙恒还是原告的律师！就这样两人在法庭上成为攻防者，这不堪的一幕也被康喜智恰巧撞见。康喜智问他为何不当下就拒绝这个案子，安宙恒只淡淡地说因为是上级指派的工作。在第四集最后，康喜智碰见了想等安宙恒下班的水晶，却忍不住谎称「他已经下班了！」也代表著她的心似乎已经悄悄越线了。未来难解的三角恋会如何进展？请一定要锁定Disney+唯一同步跟播的《瑞草洞》！



除了《瑞草洞》之外，七月的Disney+简直是大作连发！目前热播中的《我们的电影》由南宫珉与全余贇谱出一段生命中倒数的恋情。已在7/16上档的漫改剧《下流大盗》，集结《MOVING 异能》九龙浦大哥柳承龙以及《我的女神室友斗娜》梁世宗、林秀晶，要在汪洋大海中争夺消失数百年的宝藏。另外李栋旭、李圣经也将组成「李李CP」化身黑帮少爷与偶像歌手，在《善良的他》中展开一段虐恋，该剧即将在7/18日登场，强档好戏请千万不要错过。

Disney+ 韩国同步跟播《瑞草洞》每周六日 晚间9:20上架新集数

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