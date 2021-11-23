【网友脑洞大开系列】如《智异山》的剧本由其他王牌编剧来写...例如《The Penthouse》金顺玉、《鬼怪》金银淑会是如何呢～

《智异山》的收视率不如如期所想！

由女神全智贤搭档实力派朱智勋，再加上知名导演李应福和名牌编剧金恩熙，可谓是四强联手打造的《智异山》，开播前造足了势头，开播后却反响平平，收视率并未因为四人的名气而飞升，一路在浮浮沈沈的状态，让观众们很遗憾。於是就有网友脑洞大开，幻想如果这部剧是其他编剧来写的话会是怎样一番情境呢？



首先来看看《浪漫医生金师傅》的编剧姜银庆。 她很擅长营造医疗场面的紧迫感，若是她来执笔的话全智贤和朱智勋会忙到飞起，成东镒甚至可能变成可怕的支部所长，救援时的紧张感必然是要营造出来的，被救援者的各种故事也会展开来描写，一定会是一个又紧张又丰富多彩的故事。



换做《鬼怪》的金银淑或是《来自星星的你》的朴智恩两位编剧的话，那么护林人可能就不是人类，而变成了山神以及山里的各种精灵了，人神恋、人鬼恋信手拈来，草稿都不用打。



再换到狗血剧女王、《The Penthouse》编剧金顺玉大神的话，那剧情可就不单纯只是护林与救援那么简单了，其中更会穿插了伦理、杀人、死而复生双胞胎梗，某些主角有可能是偏执狂、躁郁症，动不动就掀桌子甩耳光，谁能活到最后，不到最后一集根本猜不出。



把笔给家庭剧女王金秀贤（代表作：《结婚三次的女人》、《千日的约定》）的话，那会是一部穿插著喜怒哀乐、爱恨情仇的家庭剧。朱智勋的爷爷在智异山周围从事农业，家族长孙朱智勋失业回家后偶然成为了智异山国立公园的护林人，故事有次展开。朱智勋的奶奶给孙子送饭时看上了全智贤，想让她当孙媳妇，主人公因为老人家的关系越走越近。剧里还会有一个离过婚的长孙女，演员就选李宥利吧，她看上了吴政世，但成东镒却暗恋她，总归就是一群人逃不过家族的羁绊，一下子能演50集，分分钟牵动观众的泪腺。



如果是编剧林成汉，现笔名为Phoebe（代表作：《婚词离曲》、《新妓生传》）写呢？ 遇难者的亡灵会附在护林人的身上，朱智勋或者全智贤其中一人有著出生秘密，而这个秘密还牵扯到了对方，双方明明相爱却因为现实或家族的阻挠无法顺利在一起，但最后一定克服重重困难喜结良缘，连长辈之间的恩怨都化解了。

这些都是韩国网友的脑洞幻想罢了，毕竟《智异山》早就拍完了。大家心目中的故事走向该是如何呢？



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