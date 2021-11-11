Woolim娱乐的经营手法真的旁人看了都难懂啦～推出艺人Season's Greeting却漏了INFINITE成种！

经纪公司的这波操作很伤艺人的心啊！

饭圈女孩应该都知道韩娱圈的各大经纪公司非常喜欢在年末时推出「Season's Greeting」，里面有旗下艺人们的台历、日记本、海报，甚至是DVD，会做成一个精美的大礼包或者礼盒出售给粉丝们，基本上大势团队都会单独出团体礼盒，也有公司会集结旗下艺人推出综合性礼盒。

而今年男团INFINITE成员成种却遭遇了一件很憋屈的事情，所属社Woolim娱乐的新年Season's Greeting竟然忘了他。伤心又委屈的成种只能在个人SNS上吐槽：「有很多话想说，但我不会说。」这条SNS很快就在粉丝中流传开来，很多粉丝跑到SNS下面留言为成种打抱不平，「真的很伤心」、「我们一定会再努力一些，不会让这种事情再发生」、「要拍就每个人都拍，要不拍就都不拍，什么鬼」、「放过成种吧」、「这是人能干出来的事情？」等。



讲真，说起「刀群舞」不得不提「始祖」INFINITE，当年也是火遍K-POP界，虽然团队回归并不是特别频繁，但是从《成为我的人》开始，他们基本上每次回归都可以拿到音乐节目的冠军，所以也称得上是韩国的一线男团，也是Woolim娱乐的第一男团。 除了实力之外，INFINITE也以满满的团魂而闻名。从演唱会、综艺节目、幕后花絮、粉丝会等场合都可以看出成员们之间的关系十分好。随著合约到期，队友们逐渐离开，现在只剩下南优铉和成种了，而且成种还是今年6月续约的艺人，这种人气不比当年，被公司冷淡对待的无力感著实太扎心了。



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