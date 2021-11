Woolim娱乐的经营手法真的旁人看了都难懂啦～推出艺人Season's Greeting却漏了INFINITE成种！

经纪公司的这波操作很伤艺人的心啊!

饭圈女孩应该都知道韩娱圈的各大经纪公司非常喜欢在年末时推出「Season's Greeting」,里面有旗下艺人们的台历、日记本、海报,甚至是DVD,会做成一个精美的大礼包或者礼盒出售给粉丝们,基本上大势团队都会单独出团体礼盒,也有公司会集结旗下艺人推出综合性礼盒。

而今年男团INFINITE成员成种却遭遇了一件很憋屈的事情,所属社Woolim娱乐的新年Season's Greeting竟然忘了他。伤心又委屈的成种只能在个人SNS上吐槽:「有很多话想说,但我不会说。」这条SNS很快就在粉丝中流传开来,很多粉丝跑到SNS下面留言为成种打抱不平,「真的很伤心」、「我们一定会再努力一些,不会让这种事情再发生」、「要拍就每个人都拍,要不拍就都不拍,什么鬼」、「放过成种吧」、「这是人能干出来的事情?」等。



