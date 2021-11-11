宋旻浩出道10年首次挑战电影！确定出演刘亚仁&高庚杓主演大制作街头飙车电影《首尔大作战》

有报导称 #宋旻浩 将在《#首尔大作战》中饰演与 #刘亚仁 等人对立的角色，超好奇究竟是什么样的设定啊！

昨日Netflix对宋旻浩出演《首尔大作战》给出了肯定的回复，这也是宋旻浩作为出道10年以来第一次挑战拍电影。



《首尔大作战》是一部赛车动作片，以真实历史为背景讲述虚构的故事：1988年汉城奥运会开幕典礼当天，「上溪洞至尊队」对VIP秘密资金进行调查作战，集结拥有超强驾驶实力的新人车手在首尔街头展现惊险刺激的飞车追击，被誉为韩版《玩命关头》！

Netflix请来刘亚仁、高庚杓、李奎炯、朴柱炫、邕圣佑、金成均、郑雄仁、文素利等一众大咖加盟，更斥巨资200亿韩币制作费，今年8月已经开机拍摄。

刘亚仁和高庚杓在片中饰演「上溪洞至尊队」的赛车手和DJ，有报导称宋旻浩接到的角色是刘亚仁等人的对立面，但Netflix对此表示「确定宋旻浩参演作品，但不便透露具体角色设定」。



《首尔大作战》更多角色介绍可以参考这篇：

卡司这么强怎么分配戏份！最新动作电影《首尔大作战》包含刘亚仁、高庚杓、李奎炯、金成均以及邕圣佑！

宋旻浩2011年男子团体BoM成员艺名Tagoon出道，2014年开始作为WINNER成员重新出道，同时进行组合和个人活动，活跃在《新西游记》和《Sing Again》等多个综艺节目，但尝试演戏还是第一次，让人很期待他的表现呀！



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