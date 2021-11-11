Woolim娛樂的經營手法真的旁人看了都難懂啦～推出藝人Season's Greeting卻漏了INFINITE成種！

經紀公司的這波操作很傷藝人的心啊！

飯圈女孩應該都知道韓娛圈的各大經紀公司非常喜歡在年末時推出「Season's Greeting」，裡面有旗下藝人們的臺歷、日記本、海報，甚至是DVD，會做成一個精美的大禮包或者禮盒出售給粉絲們，基本上大勢團隊都會單獨出團體禮盒，也有公司會集結旗下藝人推出綜合性禮盒。

而今年男團INFINITE成員成種卻遭遇了一件很憋屈的事情，所屬社Woolim娛樂的新年Season's Greeting竟然忘了他。傷心又委屈的成種只能在個人SNS上吐槽：「有很多話想說，但我不會說。」這條SNS很快就在粉絲中流傳開來，很多粉絲跑到SNS下面留言為成種打抱不平，「真的很傷心」、「我們一定會再努力一些，不會讓這種事情再發生」、「要拍就每個人都拍，要不拍就都不拍，什麼鬼」、「放過成種吧」、「這是人能幹出來的事情？」等。



講真，說起「刀群舞」不得不提「始祖」INFINITE，當年也是火遍K-POP界，雖然團隊回歸並不是特別頻繁，但是從《成為我的人》開始，他們基本上每次回歸都可以拿到音樂節目的冠軍，所以也稱得上是韓國的一線男團，也是Woolim娛樂的第一男團。 除了實力之外，INFINITE也以滿滿的團魂而聞名。從演唱會、綜藝節目、幕後花絮、粉絲會等場合都可以看出成員們之間的關係十分好。隨著合約到期，隊友們逐漸離開，現在只剩下南優鉉和成種了，而且成種還是今年6月續約的藝人，這種人氣不比當年，被公司冷淡對待的無力感著實太扎心了。



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