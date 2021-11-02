万圣节爱豆们最爱cos《鱿鱼游戏》：这局金耀汉完胜，神童、Lisa都不如他XD

万圣节的精髓是什么？ 除了「不给糖就捣蛋」之外，肯定是各种各样的Cosplay啦！

每年万圣节，韩娱圈的各种派对举办也得相当隆重，大批爱豆艺人们Cos成各种各样的人物，使出浑身解数做到「让粉丝认不出我，我就赢了」。 而Netflix打造的韩剧《鱿鱼游戏》则成了Cos的重点对象，爱豆界中已经有多位艺人装扮成剧中人物了。

Super Junior的神童变装成了木头娃娃，连眼珠子都转得和原版娃娃一模一样。肉肉的身材穿上裙子倒是有种蠢萌蠢萌的感觉。



（图源：IG@smtown）

神童的师妹aespa Winter也Cos了木头娃娃，眼神扫过来的时候顿时觉得毛骨悚然。



（图源：IG@smtown）

BLACKPINK Lisa和狗狗一起Cos，她可能是史上最可爱的木头娃娃了，连原版娃娃的手部姿势也有Get到，可以说非常用心了。



（图源：IG@lalalalisa_m）

金耀汉也绝不示弱，看看他Cos的是谁？ 绿色运动服，稍淩乱的中长发，脸上还带著伤。 没错！就是郑好娟饰演的「姜晓」啦。 这么一看，金耀汉确实拿捏住了「姜晓」的气质，完全一模一样啊。导演，《鱿鱼游戏》第2季可以请金耀汉去参加啦~



（图源：IG@y_haa.n）

小编宣布，这轮Cos《鱿鱼游戏》的游戏里，金耀汉是王中之王！



（封面图源：IG@smtown、@y_haa.n、@lalalalisa_m）

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