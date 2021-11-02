「你敢拍，我们就敢看！」刘在锡想拍《刘・宫》，主角就是金钟国&宋智孝&尹恩惠

一个男人，两个女人，还是「新欢」与「旧爱」，这不就是狗血罗曼史的标配吗？

《Running Man》的忠实观众和金钟国的老粉们谁不知道他和尹恩惠的那段「旧情」，《X-MAN》都结束这么多年了，无数观众都记得两人在节目中的粉红氛围。而尹恩惠就是金钟国的「紧箍咒」，逃不过。即使到了《Running Man》，金钟国也经常被刘在锡用尹恩惠来调侃。

《Running Man》里，Gary离开节目后，「周一情侣」也破裂了。随之而来的是宋智孝和金钟国有意无意地各种LOVELINE，这种暧昧甚至延续到了节目外，看得观众们猜测「他俩是不是真的在交往？」 节目中刘在锡更是不停疯狂地试探「你看，现在两人很自然地从开场开始就站在一起了」。

（图源：MBC《宫》官方剧照）

看到金钟国、尹恩惠和宋智孝的复杂「三角恋」，刘在锡甚至想要重拍宫廷罗曼史《宫》，一部讲述了世子与世子妃、前任女友之间纠葛爱情的故事，这也是宋智孝和尹恩惠主演的一部大热韩剧，分别饰演朱智勋扮演的世子的前任与现任，如果放到刘在锡构思的《宫》 里，难道尹恩惠和宋智孝的角色要对调了吗？

（图源：SBS《Running Man》截图）

刘在锡，只要你敢拍，我们就敢看，并且届时一定帮你把收视率冲到电视台历代TOP5！

（图源：SBS《Running Man》截图）

（封面图源：SBS《Running Man》截图）

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