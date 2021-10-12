《RM》成员们最难承认的问题！刘在锡大方承认：节目能长寿都是我的功劳，宋智孝对金钟国是真心的

《Running Man》这一集的提问，对成员们个人而言，难度都好高啊～！XDDD

最新一期的《Running Man》（10月10日播出）节目提出了让成员们最难以承认的问题，这些都是向观众们搜集的最强问答，绝对让成员们陷入深深地苦恼之中。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

【池锡辰】

Ｑ：身为综艺人，我的即兴台词非常弱。

Ａ：成员们都劝他承认，只有个人强烈不承认。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

【刘在锡】



Ｑ：节目上提到我的各种身体秘密，我全都承认。

Ａ：强烈不承认，尤其是小辣椒事件。

Ｑ：我认为《RM》可以长寿11年的秘诀，说实话都是因为我自己。

Ａ：爽快承认，本来想谦虚解释，但成员在旁边你一言我一句，下一秒直接表明都是我的功劳～。XD



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

Ｑ：我内心深处…认为自己在《RM》的外貌是垫底的。

Ａ：因为要永远留下纪录跟承认梁世灿比他帅，所以绝对不承认。

【金钟国】

Ｑ：我真的觉得宋智孝可爱死了。

Ａ：害羞地默默承认了，并表示智孝最近人设都很可爱，跳《Rollin'》时也有被惊艳到。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

Ｑ：有跟在综艺节目中碰到的出演者交往过。

Ａ：听完提问后骂了臭小子，然后不承认。

【宋智孝】

Ｑ：能说出自己手机背景上，1~12月的英文单字。

Ａ：努力念出1月之后，就爽快的不承认了。

Ｑ：金钟国是我的理想型，并且现正真心的对金钟国感到心动。

Ａ：想了一下决定承认，觉得他稳重而且很照顾人，还开著好车。但金钟国想要继续听其他的原因，看来也是很在意智孝的想法，想要多听一点～。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

【HAHA】

Ｑ：我的身高真的是168cm。

Ａ：暴怒澄清自己是171.5！绝对不承认。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

Ｑ：我的youtube频道不值得花时间看。

Ａ：再次暴怒，绝不承认！

【梁世灿】

Ｑ：这四年来在一旁观察下来，我不懂刘在锡为什么是国民MC（主持人）。

Ａ：立刻对刘在锡说「哥真的很伟大」，绝对不承认这个提问。

Ｑ：我觉得缴金钟国足球俱乐部的会费很浪费。

Ａ：尴尬地笑了之后，举出承认！金钟国一脸不爽。



（图源：friDay影音@《Running Man》截图）

Ｑ：对我来说，池锡辰是伟人，是我的榜样！

Ａ：毫不考虑地快速不认同，补充理由：伟人个屁，他丝毫没有值得学习的地方。

在听问题跟决定要不要承认的过程，真的太爆笑了，大家可以去回看这一期节目。

（封面图源：friDay影音@《Running Man》截图）

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