《Running Man》金钟国买下62亿豪宅引发话题，透露「我已经改掉收集塑胶袋的习惯了」

最近以自购市值高达62亿韩元的豪宅而引发话题的金钟国，透露自己已经改掉了过去节俭过头的习惯。

在25日播出的SBS综艺节目《Running Man》中，女团 i-dle 成员薇娟与小娟作为嘉宾出演，与成员们进行了团体游戏。

当天节目中，成员们在介绍嘉宾前进行了开场录影。刘在锡谈到成员们的近况时开玩笑说：「钟国靠收集塑胶袋买了房子呢。」这是在提到过去节目中曾公开的金钟国家中阳台堆满塑胶袋的画面。



对此金钟国说：「真的有人在留言里写说『他这么拼命收集塑胶袋，结果真的买了房子啊』。」此话一出，其他成员也纷纷打趣调侃他。

接著金钟国表示：「从那之后我就改掉那个毛病了。现在如果有塑胶袋带回家，我拿在手上正要走去阳台的时候就会突然惊觉『啊不对！』然后就直接丢掉了。」杨世灿则搞笑回应：「那居然算是病啊？」引发现场一阵笑声。

▼过往节目片段：



据悉，金钟国近日以62亿韩元购入论岘洞「Apelbaum 2期」的高级住宅。不仅「实现拥有自己的房子」这一点成为热议焦点，更因为是全额现金交易而引发广泛关注。

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