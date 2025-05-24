《Running Man》邀请到人气女团 i-dle 小娟、薇娟出演，家庭之月特辑华丽登场！！

明天将（25日）播出的《Running Man》公开最新预告照，近日以新曲〈Good Thing〉回归的女团 i-dle 成员薇娟与小娟，和「NEW 忙内组合」池睿恩、崔丹尼尔，出乎预料的行动下，让资深成员们阵脚大乱。

这是薇娟的第二次出演。她在首次出演时就以出众的外貌与综艺感大放异彩，甚至成为「池锡辰克星」，还创造出「我不想听啦～」的流行语，逗笑众人。而首次出演的成员小娟一开始便展现不容小觑的气势，散发出「女王」风范。从「一个人」变回「我们」，战力大幅升级的 i-dle 将会有何种活跃表现，令人期待正式播出内容。



本集主题为「眼力满点 Running 家族」竞赛，是为五月「家庭之月」量身打造的特辑。成员们必须机智察觉并执行各地藏有的「隐藏任务」，成功才能获得奖励，失败则会受到惩罚。虽然《Running Man》成员们过去已透过多场「眼明手快才能获胜」的竞赛修炼出满点眼力，但在「NEW 忙内组」池睿恩、崔丹尼尔，以及出乎预料的 i-dle 薇娟与小娟的行动下，连资深成员们也阵脚大乱。



究竟谁能在这场靠观察力生存的「眼力满点 Running 家族」竞赛中脱颖而出，迎来温馨的结局？本集将於5月25日（周日）晚上6点10分播出，敬请锁定《Running Man》。

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