《RM》成員們最難承認的問題！劉在錫大方承認：節目能長壽都是我的功勞，宋智孝對金鍾國是真心的

《Running Man》這一集的提問，對成員們個人而言，難度都好高啊～！XDDD

最新一期的《Running Man》（10月10日播出）節目提出了讓成員們最難以承認的問題，這些都是向觀眾們搜集的最強問答，絕對讓成員們陷入深深地苦惱之中。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

【池錫辰】

Ｑ：身為綜藝人，我的即興台詞非常弱。

Ａ：成員們都勸他承認，只有個人強烈不承認。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

【劉在錫】



Ｑ：節目上提到我的各種身體秘密，我全都承認。

Ａ：強烈不承認，尤其是小辣椒事件。

Ｑ：我認為《RM》可以長壽11年的秘訣，說實話都是因為我自己。

Ａ：爽快承認，本來想謙虛解釋，但成員在旁邊你一言我一句，下一秒直接表明都是我的功勞～。XD



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

Ｑ：我內心深處…認為自己在《RM》的外貌是墊底的。

Ａ：因為要永遠留下紀錄跟承認梁世燦比他帥，所以絕對不承認。

【金鍾國】

Ｑ：我真的覺得宋智孝可愛死了。

Ａ：害羞地默默承認了，並表示智孝最近人設都很可愛，跳《Rollin'》時也有被驚艷到。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

Ｑ：有跟在綜藝節目中碰到的出演者交往過。

Ａ：聽完提問後罵了臭小子，然後不承認。

【宋智孝】

Ｑ：能說出自己手機背景上，1~12月的英文單字。

Ａ：努力唸出1月之後，就爽快的不承認了。

Ｑ：金鍾國是我的理想型，並且現正真心的對金鍾國感到心動。

Ａ：想了一下決定承認，覺得他穩重而且很照顧人，還開著好車。但金鍾國想要繼續聽其他的原因，看來也是很在意智孝的想法，想要多聽一點～。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

【HAHA】

Ｑ：我的身高真的是168cm。

Ａ：暴怒澄清自己是171.5！絕對不承認。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

Ｑ：我的youtube頻道不值得花時間看。

Ａ：再次暴怒，絕不承認！

【梁世燦】

Ｑ：這四年來在一旁觀察下來，我不懂劉在錫為什麼是國民MC（主持人）。

Ａ：立刻對劉在錫說「哥真的很偉大」，絕對不承認這個提問。

Ｑ：我覺得繳金鍾國足球俱樂部的會費很浪費。

Ａ：尷尬地笑了之後，舉出承認！金鍾國一臉不爽。



（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

Ｑ：對我來說，池錫辰是偉人，是我的榜樣！

Ａ：毫不考慮地快速不認同，補充理由：偉人個屁，他絲毫沒有值得學習的地方。

在聽問題跟決定要不要承認的過程，真的太爆笑了，大家可以去回看這一期節目。

（封面圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）

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