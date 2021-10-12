《RM》成員們最難承認的問題！劉在錫大方承認：節目能長壽都是我的功勞，宋智孝對金鍾國是真心的

《Running Man》這一集的提問，對成員們個人而言，難度都好高啊～！XDDD
最新一期的《Running Man》（10月10日播出）節目提出了讓成員們最難以承認的問題，這些都是向觀眾們搜集的最強問答，絕對讓成員們陷入深深地苦惱之中。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
【池錫辰】
Ｑ：身為綜藝人，我的即興台詞非常弱。
Ａ：成員們都勸他承認，只有個人強烈不承認。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
【劉在錫】
Ｑ：節目上提到我的各種身體秘密，我全都承認。
Ａ：強烈不承認，尤其是小辣椒事件。
Ｑ：我認為《RM》可以長壽11年的秘訣，說實話都是因為我自己。
Ａ：爽快承認，本來想謙虛解釋，但成員在旁邊你一言我一句，下一秒直接表明都是我的功勞～。XD
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
Ｑ：我內心深處…認為自己在《RM》的外貌是墊底的。
Ａ：因為要永遠留下紀錄跟承認梁世燦比他帥，所以絕對不承認。
【金鍾國】
Ｑ：我真的覺得宋智孝可愛死了。
Ａ：害羞地默默承認了，並表示智孝最近人設都很可愛，跳《Rollin'》時也有被驚艷到。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
Ｑ：有跟在綜藝節目中碰到的出演者交往過。
Ａ：聽完提問後罵了臭小子，然後不承認。
【宋智孝】
Ｑ：能說出自己手機背景上，1~12月的英文單字。
Ａ：努力唸出1月之後，就爽快的不承認了。
Ｑ：金鍾國是我的理想型，並且現正真心的對金鍾國感到心動。
Ａ：想了一下決定承認，覺得他穩重而且很照顧人，還開著好車。但金鍾國想要繼續聽其他的原因，看來也是很在意智孝的想法，想要多聽一點～。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
【HAHA】
Ｑ：我的身高真的是168cm。
Ａ：暴怒澄清自己是171.5！絕對不承認。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
Ｑ：我的youtube頻道不值得花時間看。
Ａ：再次暴怒，絕不承認！
【梁世燦】
Ｑ：這四年來在一旁觀察下來，我不懂劉在錫為什麼是國民MC（主持人）。
Ａ：立刻對劉在錫說「哥真的很偉大」，絕對不承認這個提問。
Ｑ：我覺得繳金鍾國足球俱樂部的會費很浪費。
Ａ：尷尬地笑了之後，舉出承認！金鍾國一臉不爽。
（圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
Ｑ：對我來說，池錫辰是偉人，是我的榜樣！
Ａ：毫不考慮地快速不認同，補充理由：偉人個屁，他絲毫沒有值得學習的地方。
在聽問題跟決定要不要承認的過程，真的太爆笑了，大家可以去回看這一期節目。
（封面圖源：friDay影音@《Running Man》截圖）
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