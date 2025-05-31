《玩什么好呢？》朴真珠&李美珠离开后四成员首录影！珠珠姐妹贴心送上咖啡车附长文

《玩什么好呢？》（玩甚么好呢）上周拍摄日22日，宣布了「珠珠姐妹」、「珠珠Secret」朴真珠（朴昣奏）与李美珠下车消息，引发不少观众遗憾。而本周拍摄日29日，是两人首度缺席录影的日子，官方发布照片透露珠珠姐妹虽不在，但心意到了，暖心送上咖啡车为团队应援。

照片乍看剩下四人刘在锡、Haha、李伊庚与朱宇宰，一次少了两人，阵容一时变得相较空虚，不过仔细看背景，背景是珠珠姐妹送上的咖啡车，两人其实也入镜了，用不同方式再同框。更令人感动的是，珠珠姐妹写下了长长的文字。官方如此发文：「《玩什么好呢》永远的妹妹珠珠姐妹。珍珠&美珠送来的咖啡车，托两人的福，成员和工作人员们拍摄进行地很安心。」



照片虽看不清楚咖啡车上写的全文，但据官方向各大韩媒透露的内容，朴真珠写下：「透过《玩什么好呢？》获得了许多人的喜爱，获得了宝贵的经验且学到很多。也感谢一直害怕新挑战的自己鼓起勇气迈出一步，让我知道新的世界和有趣的事情正等著我。」李美珠写：「来到这里的日子彷佛就在几天前，不知不觉过了四年，就这样和大家道别了。虽然朝新的道路前进，但在这里一起度过的珍贵缘分将永远记在心里。」



看了这样的内容，观众更不舍珠珠姐妹的离开，希望有朝一日两人会回来当嘉宾。而四成员和咖啡车合照的认证照特别比爱心，不仅让观众感到可爱，也让观众感受《玩什么好呢》成员间的兄妹爱。



珠珠姐妹下车的当集已在今（31）日晚间播出，香港观众可於Viu收看。



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