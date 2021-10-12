「真玩版」《鱿鱼游戏》来了！阿联韩国文化中心招募30名玩家重现剧中游戏

前有位於法国巴黎的《鱿鱼游戏》快闪咖啡厅，现在阿联这边的韩国文化中心也玩起来了，看得人心痒手痒啊XD

Netflix韩剧《鱿鱼游戏》公开近一个月以来人气只升不降，不仅成为Netflix有史以来观看次数最多的非英语剧集、带动Netflix股价上涨，全球观众更纷纷在网上挑战椪糖游戏、 购买剧中同款运动服，Netflix还在巴黎成功开幕了快闪咖啡厅。



近日位於阿拉伯联合大公国的韩国文化中心（KCC）也宣布招募当地民众一起玩剧中游戏，内容包括「123木头人」、戳椪糖、打弹珠、 打画片等等，将於今天下午和晚间在位於阿布达比的韩国文化中心分两场进行。 届时30位参与者将分成两组并穿上有《鱿鱼游戏》LOGO的制服，工作人员则将穿著印有圆圈、三角和方形的工作服，还原度相当高！



韩国文化中心表示，这些游戏虽然在剧中看起来比较残酷和戏剧化，但实际上都是韩国儿童一直以来在玩的游戏，希望通过这次活动让当地民众更加了解韩国文化。想参加活动的话只需回答几个问题以证实自己对该剧的了解程度即可，上月底开放网路报名后立即收到大量申请，不过韩国文化中心考虑到安全问题，最终仍然只选出30人。可以放心的是，即便在游戏中被「淘汰」仍然可以继续观看其他人玩游戏，而赢家虽然没有巨额奖金，都会获得韩国文化中心准备的礼物。



如果接到这张神秘名片的邀请，大家会不会想去参加呢？ XD

（封面图源：IG@netflixkr，Youtube@Korean Cultural Center in the UAE截图）

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