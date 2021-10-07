黄东赫导演自曝拍《鱿鱼游戏》第2季的话可能会有的游戏！原来《Running Man》里就玩过啊～

《鱿鱼游戏》虽然残酷，但让人欲罢不能。

若说当下最火的韩剧是哪部，非《鱿鱼游戏》莫属，不仅在韩国大热，甚至在全球掀起收视热潮。 你乘机时，说不定邻座的乘客也正在用手机刷这部剧呢。

（图源：Netflix《鱿鱼游戏》）

该剧由《熔炉》的导演黄东赫执导，由李政宰和朴海秀主演，更有孔刘友情客串，演员演技全程在线，第一季9集根本不够看。 而大结局里似乎又为第二季埋下了伏笔，鱿鱼游戏工作人员背景、未回归的20人、警察黄俊昊的生死等等，这些都是支撑观众们期待第2季的动力。

最近接受电视台采访的黄东赫导演提到了第2季，虽然没有细说，但也算是给观众们吃了颗定心丸，那就是第2季肯定是要拍的。 《鱿鱼游戏》最关键的部份就是游戏的设置，第一季中共有6个游戏，123木头人、椪糖、拔河、弹珠、猜玻璃和鱿鱼游戏，六个游戏层层递进，淘汰环节紧张刺激。 第2季要想超越第1季，游戏设置势必要更精彩才行。



（图源：Netflix《鱿鱼游戏》）

黄东赫导演也稍稍提到了第二季的游戏，表示：「我记得（第一季中）没被选上的游戏有抽陀螺和《为什么来我家》，如果要拍第2季的话会考虑这类游戏。 」「为什么来我家」也是韩国的传统游戏之一，通过走、跑、蹦、转弯、单脚跳等动作从起点移动到终点，同时还要配上童谣《为什么来我家》。韩综《Running Man》中就玩过，当时的嘉宾是爱豆男团2PM，创造了不少经典爆笑场景。



别看游戏充满童趣，放到《鱿鱼游戏》中就难说了...

（封面图源：Netflix《鱿鱼游戏》）

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