女团 ITZY 上前辈节目表示「想改变」，资深前辈 Rain 建议她们：「首先要从 JYP 离开。」

Rain 的爆炸性发言，瞬间让 ITZY 的成员们好慌张～XDDD

近期，Rain 邀请了人气女团 ITZY 上他的 YouTube 频道节目「Season B Season」，当中聊到了许多成员们目前的心境和苦恼，前辈也给后辈们相当多的建议。

Rain 表示自己特别喜欢《Not Shy》这首歌，尤其是编舞，而 Lia 回说：「前辈您特别喜欢的《Not Shy》，朴轸永 PD 也特别喜欢。」、「两人取向一致呢。」、「感觉很相似」Rain 表示这也是没办法的事，这份（JYP）血脉无法抹去啊。



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

接著，Rain 询问了成员们最近是否有苦恼的事情，留眞率先发言，表示现在正需要寻找团体新鲜色彩的时候，想请教前辈的意见。



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 表示在他看来，一点一点变化的过程，去展现给大家看的话会比较好，但如果在突然某个瞬间，ITZY 如果把某部份省略而出问题的话，会让大家感觉不太能接受。

他直接举自己的例子给 ITZY 参考，像是《LA SONG》跟强烈的《GGANG》，在当时大众的反应都让他感觉出了问题，还伴随著一些副作用。



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

彩领表示自己很欣赏 Rain《坏男人》这首歌的时期，当时 Rain 在那个年纪能够同时兼具清纯又性感，但其他歌曲又表现出男子气概，让大众看到有所转变的面貌感到佩服，所以团员们也产生了想改变的想法。



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 回应：「我那个年轻的时期产生了一个想法，想做出变化的话，首先要从 JYP 离开。」爆炸性发言让成员们听了都感到相当惊讶，Lia 立刻回覆说：「那我们是不是也得这样做了？」



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

Rain 相当紧张，立刻制止说：「不是的，不要这样，各位要继续待在 JYP 才行，外面的生活并不容易，各位要安安全全的待著家（JYP）里，工作中才能充分地得到保护，我比较推荐大家这样做。」



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

没想到前辈在解决后辈苦恼的过程中，差点出事啦～！XD

▼节目片段：



（图源：YouTube@시즌비시즌 Season B Season ）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻