黃東赫導演自曝拍《魷魚遊戲》第2季的話可能會有的遊戲！原來《Running Man》裡就玩過啊～

《魷魚遊戲》雖然殘酷，但讓人欲罷不能。

若說當下最火的韓劇是哪部，非《魷魚遊戲》莫屬，不僅在韓國大熱，甚至在全球掀起收視熱潮。 你乘機時，說不定鄰座的乘客也正在用手機刷這部劇呢。

（圖源：Netflix《魷魚遊戲》）

該劇由《熔爐》的導演黃東赫執導，由李政宰和朴海秀主演，更有孔劉友情客串，演員演技全程在線，第一季9集根本不夠看。 而大結局里似乎又為第二季埋下了伏筆，魷魚遊戲工作人員背景、未回歸的20人、警察黃俊昊的生死等等，這些都是支撐觀眾們期待第2季的動力。

最近接受電視台採訪的黃東赫導演提到了第2季，雖然沒有細說，但也算是給觀眾們吃了顆定心丸，那就是第2季肯定是要拍的。 《魷魚遊戲》最關鍵的部份就是遊戲的設置，第一季中共有6個遊戲，123木頭人、椪糖、拔河、彈珠、猜玻璃和魷魚遊戲，六個遊戲層層遞進，淘汰環節緊張刺激。 第2季要想超越第1季，遊戲設置勢必要更精彩才行。



（圖源：Netflix《魷魚遊戲》）

黃東赫導演也稍稍提到了第二季的遊戲，表示：「我記得（第一季中）沒被選上的遊戲有抽陀螺和《為什麼來我家》，如果要拍第2季的話會考慮這類遊戲。 」「為什麼來我家」也是韓國的傳統遊戲之一，通過走、跑、蹦、轉彎、單腳跳等動作從起點移動到終點，同時還要配上童謠《為什麼來我家》。韓綜《Running Man》中就玩過，當時的嘉賓是愛豆男團2PM，創造了不少經典爆笑場景。



別看遊戲充滿童趣，放到《魷魚遊戲》中就難說了...

（封面圖源：Netflix《魷魚遊戲》）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究