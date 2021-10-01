防弹少年团的外交官护照竟被公司拿去做收费展出！网友意见两极化：不应商业化vs只是加进原有展品中，并无不妥

HYBE娱乐从9月29日起在音乐博物馆「HYBE INSIGHT」里有偿展出防弹少年团的外交官护照，然而似乎引起舆论强烈质疑，当天就宣布提早结束展览。

防弹少年团上月被任命为「未来世代与文化总统特使」后，和韩国总统文在寅一起出席了在美国举办的联合国大会并发表演说，出国时被媒体拍到使用的是红色封皮的外交官护照，引起不小关注。





（图：TVDaily）

9月24日防弹少年团返回韩国，令人意外的是外交官护照随后居然出现在HYBE INSIGHT博物馆。 28日，HYBE INSIGHT通过官方Twitter宣布防弹少年团的外交官护照将从9月29日至10月4日在HYBE INSIGHT进行展出，引起网友质疑对公务用护照进行收费展出是否恰当，担心万一失窃或被复制可能造成麻烦。



HYBE INSIGHT

‘미래세대와 문화를 위한 대통령 특별사절’로 임명된 방탄소년단의 외교관 여권을 9월 29(수) 부터 10월 4일(월) 까지 하이브인사이트 전시장에서 보실 수 있습니다.#하이브인사이트 #HYBE_INSIGHT #방탄소년단 #BTS https://t.co/YfVarL2D3n — HYBE INSIGHT (@HYBEINSIGHTtwt) September 28, 2021

争议扩大后，HYBE INSIGHT通过官方Twitter宣布提前结束展览：「防弹少年团外交官护照的返还日程出现变动，所以展览提前结束，至30日为止。 」对於媒体的询问，HYBE人士表示：「外交官护照是在双方协定下展出的，因为日程变动而提前结束。 」



HYBE INSIGHT

<방탄소년단 외교관 여권 전시 조기 종료 안내>

방탄소년단 외교관 여권 반납 일정이 변경됨에 따라 관련 전시를 조기 종료하게 되었습니다.

9월 30일(목)까지 관람 가능하며, 일정 변경으로 혼선을 드린 점 깊이 사과드립니다.

*D-2까지 관람 취소/환불이 가능한 점 양해 부탁드립니다. — HYBE INSIGHT (@HYBEINSIGHTtwt) September 29, 2021

据悉，韩国外交官护照的发放对象包括总统、国务总理、外交部长官、特命全权大使、特别使节与政府代表及代表团成员，持有者拥有海外司法免责特权，出入国时不需检查个人物品，防弹少年团就属於特别使节。 外交官护照的有效期一般是5年，但特别使节的护照有效期较短，根据外交业务履行期间而定、只有1年或2年，特使资格丧失时外交官护照的效力也同时丧失。外交部人士表示：「所有公民不得持有2个护照，如果有出国日程，就必须先返还外交官护照方可出国。 」



Means it's only one day

left ??pic.twitter.com/HFeqRnw0Dx — Minnie (@Minniemon_0504) September 29, 2021

对此，韩国网友意见不一，有人批评：「之前有把护照商业化这种事吗？ Bighit真是开了个好头」、「为什么要展出护照？ 」、「这公司的想法总是令人惊讶」、「并不是什么都能拿来赚钱的」。 也有人认为没有不妥：「青瓦台的Twitter也有po出外交官护照的照片，展出也只是这样展示而已，有什么问题吗」、「HYBE INSIGHT是展示防弹穿过的衣服、拍过的杂志等等各种物品的空间，外交官护照当然也很有意义」、「 是封在玻璃箱里展出的，没有泄露个人资讯的危险」、「那个展场本来就是收费预约制，除了护照还有别的展品，并不是单独为了展出护照而收费」、「青瓦台Youtube的影片一开头就是这7本护照，我认为展出也没有什么问题」。



문 대통령은 “여러모로 참 고마운 것이 K-팝, K-문화의 위상을 더없이 높이 올려줌으로써 대한민국의 품격을 아주 높여 주었다”면서 외국 정상들을 만나면 BTS 이야기로 대화를 시작하는 경우가 많아 외교활동이 수월해졌다는 경험을 공유했습니다. pic.twitter.com/SKdIImmwrk — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) September 14, 2021



（封图：Twitter@bts_bighit）

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