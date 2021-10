防弹少年团的外交官护照竟被公司拿去做收费展出！网友意见两极化：不应商业化vs只是加进原有展品中，并无不妥

HYBE娱乐从9月29日起在音乐博物馆「HYBE INSIGHT」里有偿展出防弹少年团的外交官护照,然而似乎引起舆论强烈质疑,当天就宣布提早结束展览。

防弹少年团上月被任命为「未来世代与文化总统特使」后,和韩国总统文在寅一起出席了在美国举办的联合国大会并发表演说,出国时被媒体拍到使用的是红色封皮的外交官护照,引起不小关注。





(图:TVDaily)

9月24日防弹少年团返回韩国,令人意外的是外交官护照随后居然出现在HYBE INSIGHT博物馆。 28日,HYBE INSIGHT通过官方Twitter宣布防弹少年团的外交官护照将从9月29日至10月4日在HYBE INSIGHT进行展出,引起网友质疑对公务用护照进行收费展出是否恰当,担心万一失窃或被复制可能造成麻烦。



争议扩大后,HYBE INSIGHT通过官方Twitter宣布提前结束展览:「防弹少年团外交官护照的返还日程出现变动,所以展览提前结束,至30日为止。 」对於媒体的询问,HYBE人士表示:「外交官护照是在双方协定下展出的,因为日程变动而提前结束。 」



据悉,韩国外交官护照的发放对象包括总统、国务总理、外交部长官、特命全权大使、特别使节与政府代表及代表团成员,持有者拥有海外司法免责特权,出入国时不需检查个人物品,防弹少年团就属於特别使节。 外交官护照的有效期一般是5年,但特别使节的护照有效期较短,根据外交业务履行期间而定、只有1年或2年,特使资格丧失时外交官护照的效力也同时丧失。外交部人士表示:「所有公民不得持有2个护照,如果有出国日程,就必须先返还外交官护照方可出国。 」



