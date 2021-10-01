《海岸村恰恰恰》的英雄救美戏份引起韩国网友讨论：危险情节沦为感情升温的助推器、女生只能依赖男生保护

大家怎么想呢？
最近很多人在追的tvN周末剧《海岸村恰恰恰》讲的是不太合群的首尔牙医来到海岸村庄开诊所、与超级合群的当地青年洪班长渐生情愫的故事，剧情轻松愉悦又富含糖分，演员们的精彩表现也让人心动不已，开播以来讨论度和收视率都居高不下。
不过，近日韩网有评论文章指出剧中对待犯罪事件的态度十分轻率和过时，不断让女主遭遇危险似乎只为确认感情进度，也获得不少网友赞同和讨论。
该文章称，剧中涉及犯罪行为的剧情似乎都只是为了推进男女主角的loveline而已：慧珍的诊所出现偷拍犯时，洪班长从海边飞奔而来、一脚踢翻嫌犯；慧珍走夜路被人跟踪时，洪班长提著手电适时出现；慧珍独自在家时遭遇强盗入侵，又是洪班长突然现身制服强盗，并替慧珍挨了一刀。三次犯罪事件的结果都只是让两人的感情进一步拉近，而罪行本身的危险性、当事人的不安与恐惧则被淡化，沦为用过即弃的道具。
同时，作者也认为浪漫剧中的犯罪相关情节一直在强化固有的性别角色，彷佛男主必须是救世主的形象，质疑只有对女性的守护才是爱吗？洪班长帮慧珍修理家门口的路灯、给窗户安装防范装置，核心全都是「男性应该保护女性」、「女性身处危险时需要男性」的陈旧观念，仿佛保护女性不是制度和体系的责任，而是只能依赖男主。
韩国网友对这一论点进行热烈讨论，很多人表示赞同，认为英雄救美赢得芳心的桥段十分老套和过时：「原来不止我这样想」、「很有共鸣」、「真的很老派，是脱离世代的设定和展开」、「其实女性每天都身处不安，比起被当做浪漫情节的道具，轻视这些不安才是问题所在」、「这样的情节确实让人不快」、「 仿佛犯罪事件存在的目的只是为了让他们抱在一起而已，把令人恐惧的情景描写得很随便」、「虽然很喜欢这部剧但不得不认同」。
也有人表示不同看法：「看个电视剧而已，这样认真计较很累耶」、「那不然浪漫剧情要如何展开？」、「毕竟是翻拍自20年前的作品，原作里都有这些情节，已经有反映时代变化了」、「女主抓电话诈骗犯、脚踢偷拍犯的事为何不见大做文章呢？」、「剧中并不是每个犯罪事件都掺杂romance，华贞救楚熙、慧珍帮南淑的过程中也有化解矛盾、增进感情，为什么单单对男主救女主的情节抓住不放呢？都是日常中会遇到的危机事件，各个人物通过互相帮助拉近关系，不然电视剧要拍什么？」、「虽然对这个问题本身的批评没错，但这部剧主要讲的是慧珍和洪班长以各自的方式拯救对方、村民们互相帮助的生活故事，很喜欢这部剧」、「干脆24小时都播放纪录片算了啦」。
（图：tvN）
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